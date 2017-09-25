Строительство здания МВД около "Самара Арены" подорожало на 24 млн рублей

С подрядчиком, выполняющим строительно-монтажные работы по объекту "Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической", заключат дополнительный контракт на сумму 24 млн рублей.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, ранее Управление капитального строительства Самарской области заключило контракт с ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс" на выполнение работ по проектированию и строительству комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж) рядом со стадионом "Самара Арена". Цена контракта составила 104,2 млн рублей.

Площадь земельного участка под строительство составила 0,75 га. Здание для сотрудников МВД возводится трехэтажным, общей площадью около 540 кв. метров. Здание рассчитано на 75 человек личного состава. Кроме того, предусмотрено строительство гаража площадью 144 кв. м, рассчитанного на шесть машин.

Согласно опубликованному календарному графику работ, уже в апреле и мае должны были быть проведены подготовительные и земляные работы, в конце июня - закончено обустройство фундамента, до конца августа - возведены стены. С августа должны были начаться работы по устройству кровли, установке дверей и окон, внутренней и наружной отделке, с августа-сентября - внутренние инженерные работы.

В целом здание отдела полиции с гаражом должно быть готово к декабрю. 30 августа на портале госзакупок был размещен второй аукцион на строительно-монтажные работы по возведению зданий МВД около стадиона "Самара Арена".

Начальная максимальная стоимость его составила 24 млн рублей.

Единственную заявку на аукцион подала компания-подрядчик по основному контракту, она же и обозначена в качестве победителя торгов. Согласно опубликованным документам, в список работ по новому контракту вошли строительство гаража, внутренние инженерные работы и благоустройство прилегающей территории. Все работы должны быть завершены в декабре.