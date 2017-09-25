16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар" Строительство здания МВД около "Самара Арены" подорожало на 24 млн рублей Компания "Землеустроитель" выполнит полный спектр геодезических и кадастровых работ "Самара-Базис" доказал в суде, что не обязан предоставлять квартиры дольщикам "Активного капитала" На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Строительство здания МВД около "Самара Арены" подорожало на 24 млн рублей

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 553
Версия для печати

С подрядчиком, выполняющим строительно-монтажные работы по объекту "Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической", заключат дополнительный контракт на сумму 24 млн рублей.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, ранее Управление капитального строительства Самарской области заключило контракт с ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс" на выполнение работ по проектированию и строительству комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж) рядом со стадионом "Самара Арена". Цена контракта составила 104,2 млн рублей.

Площадь земельного участка под строительство составила 0,75 га. Здание для сотрудников МВД возводится трехэтажным, общей площадью около 540 кв. метров. Здание рассчитано на 75 человек личного состава. Кроме того, предусмотрено строительство гаража площадью 144 кв. м, рассчитанного на шесть машин.

Согласно опубликованному календарному графику работ, уже в апреле и мае должны были быть проведены подготовительные и земляные работы, в конце июня - закончено обустройство фундамента, до конца августа - возведены стены. С августа должны были начаться работы по устройству кровли, установке дверей и окон, внутренней и наружной отделке, с августа-сентября - внутренние инженерные работы.

В целом здание отдела полиции с гаражом должно быть готово к декабрю. 30 августа на портале госзакупок был размещен второй аукцион на строительно-монтажные работы по возведению зданий МВД около стадиона "Самара Арена".

Начальная максимальная стоимость его составила 24 млн рублей.

Единственную заявку на аукцион подала компания-подрядчик по основному контракту, она же и обозначена в качестве победителя торгов. Согласно опубликованным документам, в список работ по новому контракту вошли строительство гаража, внутренние инженерные работы и благоустройство прилегающей территории. Все работы должны быть завершены в декабре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 06:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 06:42 Проект и смета тренировочной площадки к ЧМ-18 в Красноярском районе получили одобрение госэкспертизы

Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Фото на сайте

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Завершен монтаж последнего блока купола на стадионе "Самара Арена"

Завершен монтаж последнего блока купола на стадионе "Самара Арена"

На заводе "Самарский Стройфарфор" состоялось заседание общественного совета при Минтруда

На заводе "Самарский Стройфарфор" состоялось заседание общественного совета при Минтруда

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1