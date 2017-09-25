"Волжская коммуна" стала победителем Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2017"

Опубликованы итоги Третьего Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2017". Газета "Волжская коммуна" стала победителем среди региональных печатных СМИ в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение".

На конкурс был представлен проект "Волжской коммуны" под названием "Опыт Самарской области в применении энергоэффективных технологий в энергетике, промышленности и ЖКХ". В газете вышел цикл публикаций, посвященных рациональному расходованию ресурсов и современным технологиям. На конкурс были представлены материалы нескольких журналистов "Волжской коммуны": Петра Слизевича, Юлии Василькиной, Екатерины Коноваловой, Сергея Алешина. Речь шла как о модернизации промышленных предприятий, так и о ремонте, проводимом в жилых домах. В материалах "ВК" эксперты представили свою точку зрения относительно процесса развития энергоэффективных технологий во многих сферах, от энергетики до ЖКХ.

Проект "Волжской коммуны" стал победителем регионального этапа, операторами которого выступили министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и ГБУ СО "Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" (РАЭПЭ).

По информации официального сайта конкурса, на федеральный этап поступило около 400 работ из 55 регионов России. Сами активными по количеству заявок стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Ленинградская область, Красноярский край, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская область, Санкт-Петербург, Москва. Среди компаний лидерами по количеству заявок стали подразделения ПАО "Газпром" (60 заявок), ПАО "Россети" (32 заявки), ПАО "РусГидро" (15 заявок).

В конкурсе было несколько номинаций в каждой категории. Проект "Волжской коммуны" занял первое место в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение" среди региональных печатных СМИ. На втором месте - ООО "Редакция газеты "Красная звезда" (Ленинградская область), на третьем - информационное агентство "Онлайн Тамбов.ру" (Тамбовская область).

Главный редактор газеты "Волжская коммуна" Александр Комраков считает, что победа "Волжской коммуны" во Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК" - высокая оценка работы коллектива редакции по информированию населения об энергосбережении и современных технологиях. "Наша задача - освещать и тиражировать опыт промышленных предприятий, энергетиков и жителей региона об использовании энергоэффективных технологий, - сказал он. - Модернизация, которая проходит в Самарской области и затрагивает все сферы, позволяет региону стабильно развиваться".

Как сообщает официальный сайт конкурса, в этом году победители "МедиаТЭК-2017" были выбраны на основании экспертных оценок, а не открытого интернет-голосования, в связи с чем требования к выбору победителей стали гораздо выше. Конкурсные работы во всех номинациях оценивали члены экспертного совета. Председатель экспертного совета - пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков. Дополнительно к оценке работ, поступивших от СМИ и региональных администраций, были привлечены руководители пресс-служб крупнейших федеральных компаний ТЭК. К оценке работ самих энергетических компаний пригласили журналистов, специализирующихся на ТЭК. Награждение победителей состоится в Москве в начале октября.

В прошлом году победителем "МедиаТЭКа" стал проект "ТЭК и Химия Самарской области" информпортала "Волга Ньюс".