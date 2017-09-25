Ростелеком поддержал соревнования антихакеров в Самаре

Ростелеком выступил генеральным спонсором ежегодных седьмых международных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF-2017, которые прошли с 19 по 22 сентября 2017 года в отеле "Холидей Инн Самара".
Центральным мероприятием VolgaCTF стал круглый стол "Глобальные вопросы информационной безопасности", в котором участвовали заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Александр Бикантов, заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов, представители телекоммуникационных компаний региона.
С приветственным словом к собравшимся обратился Станислав Казарин: "Усилиями властей и партнеров мероприятия локальные студенческие соревнования за семь лет вышли сначала на общероссийский, а теперь уже и на международный уровень. Информационная безопасность сегодня стала первоочередной задачей государства и общества. Решение этой задачи направлено в том числе и на построение цифровой экономики. Мы благодарим Ростелеком за поддержку и понимание важности подготовки высококвалифицированных кадров в сфере защиты данных".
VolgaCTF - одно из крупнейших ежегодных соревнований в области информационной безопасности. Команды в формате Capture the flag (CTF в переводе с англ. "захват флага") состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей ресурсов противника. Отборочный заочный этап собрал более 1000 команд из 77 стран мира. За победу в финале сразились 16 команд молодых антихакеров из России, Австрии, Вьетнама, США и Португалии.
Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов комментирует: "Ростелеком поддерживает VolgaCTF второй год подряд. И даже за это короткое время видно, как совершенствуются навыки участников соревнований в области компьютерной безопасности. Задания стали сложнее, ребятам приходится демонстрировать незаурядные способности в обеспечении защиты серверов, проведении атак и реагировании на них. Участие в международных соревнованиях по кибербезопасности позволяет молодым специалистам получить бесценный опыт, а нам - продолжить работу по формированию нового поколения пользователей и специалистов в области цифровых технологий".
Представители Ростелекома на соревнованиях выступили в качестве экспертов по информационной безопасности. В ходе открытого диалога сотрудники компании рассказали студентам о принципах обеспечения безопасности облачных систем на примере услуги "Виртуальный центр обработки данных". Кроме того, участники соревнований узнали об истории крупнейшего оператора связи страны, ценностях и убеждениях, которые служат руководством к действию для всех сотрудников, об инновациях и банке идей, о возможностях карьерного роста, системе внутреннего и дистанционного обучения в компании.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???