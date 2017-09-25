Ростелеком поддержал соревнования антихакеров в Самаре

Ростелеком выступил генеральным спонсором ежегодных седьмых международных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF-2017, которые прошли с 19 по 22 сентября 2017 года в отеле "Холидей Инн Самара".

Центральным мероприятием VolgaCTF стал круглый стол "Глобальные вопросы информационной безопасности", в котором участвовали заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Александр Бикантов, заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов, представители телекоммуникационных компаний региона.

С приветственным словом к собравшимся обратился Станислав Казарин: "Усилиями властей и партнеров мероприятия локальные студенческие соревнования за семь лет вышли сначала на общероссийский, а теперь уже и на международный уровень. Информационная безопасность сегодня стала первоочередной задачей государства и общества. Решение этой задачи направлено в том числе и на построение цифровой экономики. Мы благодарим Ростелеком за поддержку и понимание важности подготовки высококвалифицированных кадров в сфере защиты данных".

VolgaCTF - одно из крупнейших ежегодных соревнований в области информационной безопасности. Команды в формате Capture the flag (CTF в переводе с англ. "захват флага") состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей ресурсов противника. Отборочный заочный этап собрал более 1000 команд из 77 стран мира. За победу в финале сразились 16 команд молодых антихакеров из России, Австрии, Вьетнама, США и Португалии.

Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов комментирует: "Ростелеком поддерживает VolgaCTF второй год подряд. И даже за это короткое время видно, как совершенствуются навыки участников соревнований в области компьютерной безопасности. Задания стали сложнее, ребятам приходится демонстрировать незаурядные способности в обеспечении защиты серверов, проведении атак и реагировании на них. Участие в международных соревнованиях по кибербезопасности позволяет молодым специалистам получить бесценный опыт, а нам - продолжить работу по формированию нового поколения пользователей и специалистов в области цифровых технологий".

Представители Ростелекома на соревнованиях выступили в качестве экспертов по информационной безопасности. В ходе открытого диалога сотрудники компании рассказали студентам о принципах обеспечения безопасности облачных систем на примере услуги "Виртуальный центр обработки данных". Кроме того, участники соревнований узнали об истории крупнейшего оператора связи страны, ценностях и убеждениях, которые служат руководством к действию для всех сотрудников, об инновациях и банке идей, о возможностях карьерного роста, системе внутреннего и дистанционного обучения в компании.