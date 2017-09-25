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ИТ Транспорт и связь

Ростелеком поддержал соревнования антихакеров в Самаре

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ростелеком выступил генеральным спонсором ежегодных седьмых международных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF-2017, которые прошли с 19 по 22 сентября 2017 года в отеле "Холидей Инн Самара".

Фото: Сергей ПЕТРОВ

Центральным мероприятием VolgaCTF стал круглый стол "Глобальные вопросы информационной безопасности", в котором участвовали заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Александр Бикантов, заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов, представители телекоммуникационных компаний региона.

С приветственным словом к собравшимся обратился Станислав Казарин: "Усилиями властей и партнеров мероприятия локальные студенческие соревнования за семь лет вышли сначала на общероссийский, а теперь уже и на международный уровень. Информационная безопасность сегодня стала первоочередной задачей государства и общества. Решение этой задачи направлено в том числе и на построение цифровой экономики. Мы благодарим Ростелеком за поддержку и понимание важности подготовки высококвалифицированных кадров в сфере защиты данных".

VolgaCTF - одно из крупнейших ежегодных соревнований в области информационной безопасности. Команды в формате Capture the flag (CTF в переводе с англ. "захват флага") состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей ресурсов противника. Отборочный заочный этап собрал более 1000 команд из 77 стран мира. За победу в финале сразились 16 команд молодых антихакеров из России, Австрии, Вьетнама, США и Португалии.

Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов комментирует: "Ростелеком поддерживает VolgaCTF второй год подряд. И даже за это короткое время видно, как совершенствуются навыки участников соревнований в области компьютерной безопасности. Задания стали сложнее, ребятам приходится демонстрировать незаурядные способности в обеспечении защиты серверов, проведении атак и реагировании на них. Участие в международных соревнованиях по кибербезопасности позволяет молодым специалистам получить бесценный опыт, а нам - продолжить работу по формированию нового поколения пользователей и специалистов в области цифровых технологий".

Представители Ростелекома на соревнованиях выступили в качестве экспертов по информационной безопасности. В ходе открытого диалога сотрудники компании рассказали студентам о принципах обеспечения безопасности облачных систем на примере услуги "Виртуальный центр обработки данных". Кроме того, участники соревнований узнали об истории крупнейшего оператора связи страны, ценностях и убеждениях, которые служат руководством к действию для всех сотрудников, об инновациях и банке идей, о возможностях карьерного роста, системе внутреннего и дистанционного обучения в компании.

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Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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