Инвесторы смогут получить землю в "Жигулевской долине-2" без проведения торгов

На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы 25 сентября рекомендован к принятию в двух чтениях проект поправок в статью 10.1 областного закона об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности.
Напомним, Земельный кодекс РФ предусматривает возможность заключения договора аренды земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Но это действует только в том случае, если участок предоставляется для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом они должны соответствовать установленным субъектом РФ критериям.
В законопроекте предложено установить дополнительный критерий, которому должны соответствовать масштабные инвестпроекты для реализации на земельном участке, предоставляемом без проведения торгов. Таким критерием будет реализация инвестпроектов на территории площадки "Жигулевской долины-2".
Последние комментарии
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???