Инвесторы смогут получить землю в "Жигулевской долине-2" без проведения торгов

На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы 25 сентября рекомендован к принятию в двух чтениях проект поправок в статью 10.1 областного закона об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности.

Напомним, Земельный кодекс РФ предусматривает возможность заключения договора аренды земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Но это действует только в том случае, если участок предоставляется для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом они должны соответствовать установленным субъектом РФ критериям.

В законопроекте предложено установить дополнительный критерий, которому должны соответствовать масштабные инвестпроекты для реализации на земельном участке, предоставляемом без проведения торгов. Таким критерием будет реализация инвестпроектов на территории площадки "Жигулевской долины-2".