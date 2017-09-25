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Профильный комитет губдумы одобрил поправки в бюджет Самарской области Инвесторы смогут получить землю в "Жигулевской долине-2" без проведения торгов За нарушение правил парковки на платных стоянках области планируют штрафовать Правила торговли алкоголем на территории региона останутся без изменений до сентября Закон о продаже алкоголя с 8:00 до 23:00 одобрен Самарской губдумой

Законотворчество Экономическая политика

Инвесторы смогут получить землю в "Жигулевской долине-2" без проведения торгов

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы 25 сентября рекомендован к принятию в двух чтениях проект поправок в статью 10.1 областного закона об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности.

Напомним, Земельный кодекс РФ предусматривает возможность заключения договора аренды земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Но это действует только в том случае, если участок предоставляется для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом они должны соответствовать установленным субъектом РФ критериям.

В законопроекте предложено установить дополнительный критерий, которому должны соответствовать масштабные инвестпроекты для реализации на земельном участке, предоставляемом без проведения торгов. Таким критерием будет реализация инвестпроектов на территории площадки "Жигулевской долины-2".

Гид потребителя

Последние комментарии

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

Сергей Лапшин 29 ноября 2016 07:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Клавдия Латышева 23 июня 2015 02:58 В Самаре увеличат расстояние между точками продажи спиртного и соцобъектами до 100 метров

И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

Евгений Сапунов 17 апреля 2015 05:59 Доходы облбюджета-2015 могут увеличиться на 2,55 млрд рублей

а могут и НЕ увеличиться...

Папа Римский 04 декабря 2014 14:13 Общественная комиссия губдумы поддержала запрет на строительство на месте сожженных домов

Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???

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