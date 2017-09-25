Самарцы создадут дизайн своей банковской карты

С 15 сентября начался прием работ на конкурс рисунка и фотографий "Моя карта", который проводится Промсвязьбанком при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. Призовой фонд конкурса составляет 100 тыс. рублей, лучшие работы станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе.

Побороться за право стать автором дизайна "карты самарца" сможет любой желающий. В конкурсе участвуют творческие работы - рисунки и фотографии, посвященные Самарской области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся людям. Конкурс будет проходить в пяти номинациях: лучшие рисунки выберут среди детских работ (до 11 лет включительно), подростковых (от 12 до 17 лет включительно) и взрослых авторов (от 18 лет), а в номинации "Фотография" - две категории: "дети" (до 17 лет включительно) и взрослые (от 18 лет).

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, карандаш, пастель и др), но в формате не более А4 и обязательно горизонтальной ориентации. Основные требования к фотоработам: горизонтальная ориентация и качество, пригодное для печати в формате А1. Все работы можно присылать на электронную почту: konkurs@samara.psbank.ru или приносить в офисы Промсвязьбанка.

Прием заявок завершается 24 октября 2017 года. Затем экспертная комиссия, в состав которой войдут представители Правительства Самарской области, администрации Самары, Промсвязьбанка, а также известные в регионе фотографы и художники, выберет по 20 работ в каждой номинации. Финальным этапом конкурса станет общественное голосование, которое пройдет с 27 октября по 13 ноября 2017 года в социальной сети "ВКонтакте" в группе Промсвязьбанка. Имена победителей объявят 15 ноября 2017 года.

Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей. В каждой из пяти номинаций победитель получит приз - 20 000 рублей. Работы победителей станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе.

Ознакомиться с правилами проведения и условиями участия в конкурсе можно на сайте Промсвязьбанка, в группе "ВКонтакте", на сайтах правительства Самарской области и городской администрации.

"Конкурс "Моя карта" проводится для того, чтобы поддержать активную гражданскую позицию и патриотизм жителей Самары и Самарской области. Богатейшая природа, культура, история, выдающиеся личности, научные и технические достижения - это все про наш родной край. Так почему бы нам всем вместе не запечатлеть уникальность нашего региона в дизайне банковской карты - предмете, который уже давно стал частью ежедневного обихода каждого из нас? Приглашаю всех творческих жителей региона к участию!" - отметила Татьяна Перемышлина, вице-президент - региональный директор ОО "Самарский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк".