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Самарцы создадут дизайн своей банковской карты

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 сентября начался прием работ на конкурс рисунка и фотографий "Моя карта", который проводится Промсвязьбанком при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. Призовой фонд конкурса составляет 100 тыс. рублей, лучшие работы станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе.

Побороться за право стать автором дизайна "карты самарца" сможет любой желающий. В конкурсе участвуют творческие работы - рисунки и фотографии, посвященные Самарской области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся людям. Конкурс будет проходить в пяти номинациях: лучшие рисунки выберут среди детских работ (до 11 лет включительно), подростковых (от 12 до 17 лет включительно) и взрослых авторов (от 18 лет), а в номинации "Фотография" - две категории: "дети" (до 17 лет включительно) и взрослые (от 18 лет). 

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, карандаш, пастель и др), но в формате не более А4 и обязательно горизонтальной ориентации. Основные требования к фотоработам: горизонтальная ориентация и качество, пригодное для печати в формате А1. Все работы можно присылать на электронную почту: konkurs@samara.psbank.ru или приносить в офисы Промсвязьбанка.

Прием заявок завершается 24 октября 2017 года. Затем экспертная комиссия, в состав которой войдут представители Правительства Самарской области, администрации Самары, Промсвязьбанка, а также известные в регионе фотографы и художники, выберет по 20 работ в каждой номинации. Финальным этапом конкурса станет общественное голосование, которое пройдет с 27 октября по 13 ноября 2017 года в социальной сети "ВКонтакте" в группе Промсвязьбанка. Имена победителей объявят 15 ноября 2017 года. 

Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей. В каждой из пяти номинаций победитель получит приз - 20 000 рублей. Работы победителей станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе.

Ознакомиться с правилами проведения и условиями участия в конкурсе можно на сайте Промсвязьбанка, в группе "ВКонтакте", на сайтах правительства Самарской области и городской администрации.

"Конкурс "Моя карта" проводится для того, чтобы поддержать активную гражданскую позицию и патриотизм жителей Самары и Самарской области. Богатейшая природа, культура, история, выдающиеся личности, научные и технические достижения - это все про наш родной край. Так почему бы нам всем вместе не запечатлеть уникальность нашего региона в дизайне банковской карты - предмете, который уже давно стал частью ежедневного обихода каждого из нас? Приглашаю всех творческих жителей региона к участию!" - отметила Татьяна Перемышлина, вице-президент - региональный директор ОО "Самарский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк".

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru . Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.

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Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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