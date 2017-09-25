В начале недели в Самарской области сохранится холодная погода

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде сентября средняя температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям.
В понедельник, 25 сентября, облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит 9 ... 14°C. Ветер северный 5-10 м/с.
Во вторник, 26 сентября, также ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 2 ... 7°C, днем 8 ... 13°C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
В среду, 27 сентября, ночью местами пройдет небольшой дождь, столбик термометра опустится от 7 до 2°C. Днем облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит 8 ... 13°C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Последние комментарии
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html
Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок