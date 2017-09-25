В начале недели в Самарской области сохранится холодная погода

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде сентября средняя температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям.

В понедельник, 25 сентября, облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит 9 ... 14°C. Ветер северный 5-10 м/с.

Во вторник, 26 сентября, также ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 2 ... 7°C, днем 8 ... 13°C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В среду, 27 сентября, ночью местами пройдет небольшой дождь, столбик термометра опустится от 7 до 2°C. Днем облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит 8 ... 13°C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.