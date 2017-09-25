Тольяттинская саблистка Мария Зинюхина взяла "бронзу" международного турнира

В Польше состоялся турнир по сабле в рамках Европейского кадетского цикла. По его итогам 15-летняя тольяттинская спортсменка Мария Зинюхина заняла третье место.

В соревнованиях участвовали 123 саблистки из 16 стран. По ходу турнира Мария Зинюхина одержала победы над соперницами из США, России, Италии. В полуфинале она уступила американской фехтовальщице Алексис Англэйд - 11:15, сообщает министерство спорта Самарской области.