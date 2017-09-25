Более 80 программистов примут участие в финале хакатона PSB SAMARA BATTLE, который пройдет с 30 сентября по 1 октября в Самаре. Финалисты были определены по итогам первого этапа конкурса, в рамках которого необходимо было до 17 сентября подать заявку и описать идею банковского продукта на одну из предложенных тем.

"Итоговая задача ПСБ - провести трансформацию цифрового бизнеса банка в модель гибкой разработки продуктов. Сейчас в банке ведется практически непрерывная работа в этой части. Хакатон ПСБ - еще один шаг в реализации нашей стратегии. Уверен, что прошедшие в финал команды смогут создать решения, которые войдут в основу новых продуктов банка. Мы впервые собрали разработчиков, дизайнеров, маркетологов и программистов в одном месте и, я думаю, мы сможем совместно сделать прогрессивный продукт", - комментирует вице-президент, руководитель блока "Цифровой бизнес" Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас.

"Обслуживание в банке - это не только продукты, но и первоклассный сервис. Сейчас банк повышает его уровень, создавая инновационные продукты и развивая дистанционные каналы. Хакатон - прогрессивный способ создания таких сервисов в режиме мозгового штурма и практически в режиме онлайн. Мы надеемся, что финалисты смогут дать банку свежие идеи, благодаря реализации которых наш банк станет еще привлекательнее для клиентов", - говорит старший вице-президент - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Александр Чернощекин

"Мы открыты для новых, совершенно нестандартных решений, которые смогут существенно повлиять на планы банка по развитию IT-технологий. Банк сейчас становится большой финтех-компанией, и проведение хакатона - прямое тому доказательство", - прокомментировал вице-президент по информационным технологиям Андрей Овсянников.

Ниже список команд-финалистов, которые примут участие в Хакатоне 30 сентября по 1 октября в Самаре.

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В финал прошло пятеро участников, с каждым из которых оргкомитет свяжется индивидуально.