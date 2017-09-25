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В Самаре стартовал хакатон PSB SAMARA BATTLE Более 80 программистов примут участие в финале хакатона PSB SAMARA BATTLE Ростелеком поддержал соревнования антихакеров в Самаре Резидент технопарка компания "ИнтегроМаш" разрабатывает интерактивные технические руководства Строители на связи: индивидуальное решение МегаФона для стадиона "Самара Арена"

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Более 80 программистов примут участие в финале хакатона PSB SAMARA BATTLE

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 80 программистов примут участие в финале хакатона PSB SAMARA BATTLE, который пройдет с 30 сентября по 1 октября в Самаре. Финалисты были определены по итогам первого этапа конкурса, в рамках которого необходимо было до 17 сентября подать заявку и описать идею банковского продукта на одну из предложенных тем.

"Итоговая задача ПСБ - провести трансформацию цифрового бизнеса банка в модель гибкой разработки продуктов. Сейчас в банке ведется практически непрерывная работа в этой части. Хакатон ПСБ - еще один шаг в реализации нашей стратегии. Уверен, что прошедшие в финал команды смогут создать решения, которые войдут в основу новых продуктов банка. Мы впервые собрали разработчиков, дизайнеров, маркетологов и программистов в одном месте и, я думаю, мы сможем совместно сделать прогрессивный продукт", - комментирует вице-президент, руководитель блока "Цифровой бизнес" Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас.

"Обслуживание в банке - это не только продукты, но и первоклассный сервис. Сейчас банк повышает его уровень, создавая инновационные продукты и развивая дистанционные каналы. Хакатон - прогрессивный способ создания таких сервисов в режиме мозгового штурма и практически в режиме онлайн. Мы надеемся, что финалисты смогут дать банку свежие идеи, благодаря реализации которых наш банк станет еще привлекательнее для клиентов", - говорит старший вице-президент - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Александр Чернощекин

"Мы открыты для новых, совершенно нестандартных решений, которые смогут существенно повлиять на планы банка по развитию IT-технологий. Банк сейчас становится большой финтех-компанией, и проведение хакатона - прямое тому доказательство", - прокомментировал вице-президент по информационным технологиям Андрей Овсянников.

Ниже список команд-финалистов, которые примут участие в Хакатоне 30 сентября по 1 октября в Самаре.

Тема: Геймификация

  1. БФ (Тольятти)
  2. ТЛТ - рабочая группа по созданию системы развития города Тольятти "Так любят Тольятти (That Love Togliatti)" (Тольятти)
  3. Thewaay (Дубна)
  4. FrontGuys (Самара)
  5. Валерия Евгеньевна Бабушкина (Нижний Новгород)

Тема: Проактивный финансовый помощник

  1. Lorem Ipsum (Москва)
  2. OilStone (Москва)
  3. Casetour (Самара)
  4. Волга Ньюс (Самара)

Тема: Большие данные и искусственный интеллект

  1. Asudo (Иннополис)
  2. Лидерлид (Самара)
  3. YukonTeam (Самара)
  4. DataFuel (Москва)
  5. Роман Константинович Захаров (Самара)

Тема: Мгновенные платежи и переводы

  1. Silicon Valley Team (Санкт-Петербург)
  2. ХОМЯКИ (Самара)

Тема: Носимые гаджеты

  1. Экспертные онлайн-системы (Москва)
  2. Алим Магомедович Дидигов (Казань)

Тема: Открытие счета для юридических лиц

  1. Blueberry-digital (Смоленск)
  2. Regular Expression (Тольятти)
  3. Pig On The Moon (Тольятти)
  4. ИЛАДА (Тольятти)

Тема: Взломай интернет-банк

В финал прошло пятеро участников, с каждым из которых оргкомитет свяжется индивидуально.

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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