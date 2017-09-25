Более 80 программистов примут участие в финале хакатона PSB SAMARA BATTLE, который пройдет с 30 сентября по 1 октября в Самаре. Финалисты были определены по итогам первого этапа конкурса, в рамках которого необходимо было до 17 сентября подать заявку и описать идею банковского продукта на одну из предложенных тем.
"Итоговая задача ПСБ - провести трансформацию цифрового бизнеса банка в модель гибкой разработки продуктов. Сейчас в банке ведется практически непрерывная работа в этой части. Хакатон ПСБ - еще один шаг в реализации нашей стратегии. Уверен, что прошедшие в финал команды смогут создать решения, которые войдут в основу новых продуктов банка. Мы впервые собрали разработчиков, дизайнеров, маркетологов и программистов в одном месте и, я думаю, мы сможем совместно сделать прогрессивный продукт", - комментирует вице-президент, руководитель блока "Цифровой бизнес" Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас.
"Обслуживание в банке - это не только продукты, но и первоклассный сервис. Сейчас банк повышает его уровень, создавая инновационные продукты и развивая дистанционные каналы. Хакатон - прогрессивный способ создания таких сервисов в режиме мозгового штурма и практически в режиме онлайн. Мы надеемся, что финалисты смогут дать банку свежие идеи, благодаря реализации которых наш банк станет еще привлекательнее для клиентов", - говорит старший вице-президент - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Александр Чернощекин
"Мы открыты для новых, совершенно нестандартных решений, которые смогут существенно повлиять на планы банка по развитию IT-технологий. Банк сейчас становится большой финтех-компанией, и проведение хакатона - прямое тому доказательство", - прокомментировал вице-президент по информационным технологиям Андрей Овсянников.
Ниже список команд-финалистов, которые примут участие в Хакатоне 30 сентября по 1 октября в Самаре.
Тема: Геймификация
- БФ (Тольятти)
- ТЛТ - рабочая группа по созданию системы развития города Тольятти "Так любят Тольятти (That Love Togliatti)" (Тольятти)
- Thewaay (Дубна)
- FrontGuys (Самара)
- Валерия Евгеньевна Бабушкина (Нижний Новгород)
Тема: Проактивный финансовый помощник
- Lorem Ipsum (Москва)
- OilStone (Москва)
- Casetour (Самара)
- Волга Ньюс (Самара)
Тема: Большие данные и искусственный интеллект
- Asudo (Иннополис)
- Лидерлид (Самара)
- YukonTeam (Самара)
- DataFuel (Москва)
- Роман Константинович Захаров (Самара)
Тема: Мгновенные платежи и переводы
- Silicon Valley Team (Санкт-Петербург)
- ХОМЯКИ (Самара)
Тема: Носимые гаджеты
- Экспертные онлайн-системы (Москва)
- Алим Магомедович Дидигов (Казань)
Тема: Открытие счета для юридических лиц
- Blueberry-digital (Смоленск)
- Regular Expression (Тольятти)
- Pig On The Moon (Тольятти)
- ИЛАДА (Тольятти)
Тема: Взломай интернет-банк
В финал прошло пятеро участников, с каждым из которых оргкомитет свяжется индивидуально.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru