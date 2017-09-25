Недалеко от ТК "Караван" мужчина упал в костер

В Самаре силовики разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло вечером 22 сентября.

По данным источника в правоохранительных органах, около 21:00 от офисного здания по адресу Московское шоссе, 3 в больницу доставили мужчину с ожогом 90% поверхности тела.

Согласно имеющейся на данный момент информации, он упал в костер, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Личность мужчины установлена — ему 34 года и он, предположительно, является лицом без определенного места жительства.

По факту случившегося сейчас ведется проверка, в частности, устанавливается, кто и зачем развел костер и было ли падение туда трагической случайностью.