В Самаре заслуженного учителя приговорили к принудительным работам

В Самарский областной суд подана кассационная жалоба на решение Промышленного райсуда по делу 65-летней Татьяны Канаевой. Ранее женщину приговорили к принудительным работам, признав виновной в причинении по неосторожности вреда здоровью средней тяжести.
По материалам уголовного дела, в мае 2016 г. Канаева, возвращаясь с дачи, встретила в подъезде на ул. Стара-Загора соседку, с которой они конфликтовали. В результате соседка оказалась в больнице со сломанной ногой.
Первой в полицию с жалобой на причиненные побои обратилась Канаева. По ее словам, у лифта она столкнулась с Галиноой Самарченко, которая схватила ее за руку и потянула на себя. Но Канаева вырвалась из рук оппонентки, а последняя по инерции отлетела к стене и упала, сломав при этом ногу.
Дознаватель, изучив два заявления и допросив свидетельницу, предъявила обвинение заслуженной учительнице. На сторону Самарченко встала другая их соседка - Айзенбург, которая в тот вечер сидела на лавочке у подъезда и, увидев Канаеву, якобы пошла за ней в подъезд.
Свидетельница показала, что Канаева начала первой, она с силой толкнула Самарченко, и та отлетела к двери квартиры. Самарченко утверждает, что это причинило ей сильную боль.
Однако защита экс-учительницы уверяет, что пожилая женщина должна была приложить очень большое усилие, чтобы оттолкнуть 120-килограммовую оппонентку. А раз удар был сильным, то на теле Самарченко должен был остаться хотя бы синяк. Но гематом на теле потерпевшей не зафиксировано. В то время как у значительно более стройной осужденной экспертиза нашла множественные гематомы, в том числе на руке. И картина этих синяков с большой степенью вероятности является отпечатками пяти пальцев.
Апелляционная инстанция посчитала осуждение законным, якобы Канаева, выдергивая свою руку из рук оппонентки, должна была предусмотреть, что та может упасть и получить серьезные травмы.
"Моя подзащитная очень переживает эту несправедливость, - рассказал адвокат Канаевой Василий Гурко. - Она всю жизнь была уважаемым человеком - и вдруг стала уголовницей! Но мы не оставляем надежды доказать, что осужденная просто защищалась".
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?