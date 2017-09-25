В Самаре заслуженного учителя приговорили к принудительным работам

В Самарский областной суд подана кассационная жалоба на решение Промышленного райсуда по делу 65-летней Татьяны Канаевой. Ранее женщину приговорили к принудительным работам, признав виновной в причинении по неосторожности вреда здоровью средней тяжести.

По материалам уголовного дела, в мае 2016 г. Канаева, возвращаясь с дачи, встретила в подъезде на ул. Стара-Загора соседку, с которой они конфликтовали. В результате соседка оказалась в больнице со сломанной ногой.

Первой в полицию с жалобой на причиненные побои обратилась Канаева. По ее словам, у лифта она столкнулась с Галиноой Самарченко, которая схватила ее за руку и потянула на себя. Но Канаева вырвалась из рук оппонентки, а последняя по инерции отлетела к стене и упала, сломав при этом ногу.

Дознаватель, изучив два заявления и допросив свидетельницу, предъявила обвинение заслуженной учительнице. На сторону Самарченко встала другая их соседка - Айзенбург, которая в тот вечер сидела на лавочке у подъезда и, увидев Канаеву, якобы пошла за ней в подъезд.

Свидетельница показала, что Канаева начала первой, она с силой толкнула Самарченко, и та отлетела к двери квартиры. Самарченко утверждает, что это причинило ей сильную боль.

Однако защита экс-учительницы уверяет, что пожилая женщина должна была приложить очень большое усилие, чтобы оттолкнуть 120-килограммовую оппонентку. А раз удар был сильным, то на теле Самарченко должен был остаться хотя бы синяк. Но гематом на теле потерпевшей не зафиксировано. В то время как у значительно более стройной осужденной экспертиза нашла множественные гематомы, в том числе на руке. И картина этих синяков с большой степенью вероятности является отпечатками пяти пальцев.

Апелляционная инстанция посчитала осуждение законным, якобы Канаева, выдергивая свою руку из рук оппонентки, должна была предусмотреть, что та может упасть и получить серьезные травмы.

"Моя подзащитная очень переживает эту несправедливость, - рассказал адвокат Канаевой Василий Гурко. - Она всю жизнь была уважаемым человеком - и вдруг стала уголовницей! Но мы не оставляем надежды доказать, что осужденная просто защищалась".