Вечером 25 сентября в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки

В понедельник, 25 сентября, в 6-м часу вечера на карте Самары в "Яндексе" большинство улиц окрасились к красный цвет, означающий заторы транспорта, и появился значок девятибалльных пробок с подписью "Город стоит".

Помимо традиционных вечерних заторов на улицах Кутякова и Водников, в старой части города движение было затрудено на ул. Красноармейской от ул. Молодогвардейской до ул. Спортивной, на ул. Льва Толстого от ул. Арцыбушевской до ул. Спортивной.

Также красным цветом по направлению из города были обозначены дороги в центре города: ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Лесная, ул. Революционная, ул. Мичурина. На ул. Лесной при этом появился значок ДТП.

Сплошная пробка по направлению на выезд из города была обозначена на ул. Тухачевского с переходом на ул. Гагарина с продолжением до ул. Авроры. Также автомобильные заторы местами отмечались на пр. Кирова, ул. Ново-Вокзальной, Заводском шоссе и ул. Ново-Садовой. Пробка имелась и на Московском шоссе от ул. Революционная до ул. Авроры и от ул. Жигулевской до пр. Кирова.

При этом в городе, помимо ул. Лесной, было обозначено еще несколько мест, где имелись ДТП. В частности, значки аварий были на ул. Ново-Садовой, у перекрестка с ул. Академика Платонова, на Московском шоссе, в районе ул. Жигулевской, на пересечении пр. Кирова и ул. Победы и на ул. Промышленности, в районе пересечения с ул. Аэродромной.

В 18:30 в городе обозначились уже 10-балльные пробки и около десятка мест ДТП.

При этом в ОГИБДД Самары корреспонденту Волга Ньюс сообщили: каких-либо крупных и масштабных ДТП в городе нет. Инспекторы ДПС работают на улицах города, контролируют дорожную ситуацию.