Вечером 25 сентября в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки

В понедельник, 25 сентября, в 6-м часу вечера на карте Самары в "Яндексе" большинство улиц окрасились к красный цвет, означающий заторы транспорта, и появился значок девятибалльных пробок с подписью "Город стоит".
Помимо традиционных вечерних заторов на улицах Кутякова и Водников, в старой части города движение было затрудено на ул. Красноармейской от ул. Молодогвардейской до ул. Спортивной, на ул. Льва Толстого от ул. Арцыбушевской до ул. Спортивной.
Также красным цветом по направлению из города были обозначены дороги в центре города: ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Лесная, ул. Революционная, ул. Мичурина. На ул. Лесной при этом появился значок ДТП.
Сплошная пробка по направлению на выезд из города была обозначена на ул. Тухачевского с переходом на ул. Гагарина с продолжением до ул. Авроры. Также автомобильные заторы местами отмечались на пр. Кирова, ул. Ново-Вокзальной, Заводском шоссе и ул. Ново-Садовой. Пробка имелась и на Московском шоссе от ул. Революционная до ул. Авроры и от ул. Жигулевской до пр. Кирова.
При этом в городе, помимо ул. Лесной, было обозначено еще несколько мест, где имелись ДТП. В частности, значки аварий были на ул. Ново-Садовой, у перекрестка с ул. Академика Платонова, на Московском шоссе, в районе ул. Жигулевской, на пересечении пр. Кирова и ул. Победы и на ул. Промышленности, в районе пересечения с ул. Аэродромной.
В 18:30 в городе обозначились уже 10-балльные пробки и около десятка мест ДТП.
При этом в ОГИБДД Самары корреспонденту Волга Ньюс сообщили: каких-либо крупных и масштабных ДТП в городе нет. Инспекторы ДПС работают на улицах города, контролируют дорожную ситуацию.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html