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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" ввело в эксплуатацию дома вахтовых бригад и санитарно-бытовые комплексы на пяти объектах Волгоградского РНУ

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" построило и ввело в эксплуатацию три новых дома для вахтовых бригад на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Новомлиново", "Астахово" и "Сатаровская" и два современных санитарно-бытовых комплекса (СБК) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кузьмичи" и НПС "Песчанокопская".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Дома вахтовых бригад на НПС "Новомлиново", "Астахово" и "Сатаровская" - это одноэтажные здания общей площадью 432 кв. м. для комфортного размещения специалистов, совершающих служебные поездки на объекты Волгоградского РНУ. Для проживания предусмотрены десять комнат с двухместным размещением. В общей жилой зоне оборудованы комната отдыха и столовая. В бытовой зоне размещены санитарные узлы, душевые, гардеробные, комната обогрева. В каждом доме предусмотрен кабинет для проведения медосмотра.

На ЛПДС "Кузьмичи" и НПС "Песчанокопская" введены в эксплуатацию новые cанитарно-бытовые комплексы (СБК) - одноэтажные здания площадью 630 кв. м. В них находятся оборудованные всем необходимым комнаты отдыха, душевые, прачечные, кладовые, гардеробы, медицинский кабинет. Комплексы оснащены современными и безопасными инженерными системами, которые поддерживают комфортный микроклимат в любое время года.

Строительство новых объектов велось в рамках Программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) АО "Транснефть-Приволга" на 2016-2017 годы и продолжалось один год. Для комфортных условий размещения сотрудников предусмотрены современные системы отопления и вентиляции, яркое и безопасное освещение. Примененные качественные отечественные материалы и оборудование позволяют экономить тепловую и электрическую энергию, что соответствует принципам экологической и энергетической политики ПАО "Транснефть". На прилегающих к объектам территориях проведено благоустройство и построены подъездные автодороги.

Наряду с выполнением важнейших производственных задач по обеспечению надежной и безопасной транспортировки нефти руководство АО "Транснефть-Приволга" уделяет пристальное внимание вопросам социальной политики, в том числе условиям труда и отдыха работников, повышению уровня культуры производства, быта и питания в районных управлениях и на НПС.

На встречах с трудовыми коллективами подразделений генеральный директор АО "Транснефть-Приволга" Андрей Сюмак неоднократно отмечал, что создание уюта и комфорта в домах вахтовых бригад, в передвижных жилых городках и организация качественного питания сотрудников во время плановых работ являются одними из главных задач социальной направленности, потому что от порядка, организованности, качества работы в этих сферах напрямую зависят самочувствие и трудовой настрой нефтепроводчиков, а, следовательно, и результаты работы всего коллектива предприятия.

Гид потребителя

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Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

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