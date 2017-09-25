Два человека пострадали при столкновении Lada Priora и грузовика ГАЗ в Пестравском районе

В Пестравском районе 24 сентября в ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:30 24-летний водитель ВАЗ-217030, ехавший со стороны с. Высокое в направлении с. Пестравка, по предварительной версии полицейских, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся с попутным грузовиком ГАЗ-3459.
В результате аварии травмы получили два пассажира легковушки: 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше