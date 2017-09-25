Два человека пострадали при столкновении Lada Priora и грузовика ГАЗ в Пестравском районе

В Пестравском районе 24 сентября в ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:30 24-летний водитель ВАЗ-217030, ехавший со стороны с. Высокое в направлении с. Пестравка, по предварительной версии полицейских, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся с попутным грузовиком ГАЗ-3459.

В результате аварии травмы получили два пассажира легковушки: 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка.