В Сызранском драматическом театре открыли бюст Алексея Николаевича Толстого

Сызранский муниципальный драматический театр им. А.Н.Толстого 22 сентября в 99-й раз распахнул двери для ценителей театрального искусства, сообщила пресс-служба театра.

В тот вечер для гостей звучала французская музыка. В фойе "уличные художники" дарили зрителям небольшие комплименты от театра - миниатюру Эйфелевой башни.

Фойе украшала выставка работ главного художника театра Анны Митко и художника-постановщика Анастасии Горбушиной в технике "Авторская бумагопластика". Впервые зрительской аудитории представили эскиз и макет спектакля "Блэз".

Позже состоялась церемония открытия бюста Алексея Николаевича Толстого. Это был своеобразный художественно-артистический "митинг", на котором также представили новичков театра: Никиту Константинова, Артемия Кондрашова, Оксану Аксакову, Виталия Боневура, Марию Зинову.