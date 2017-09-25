В Сызранском драматическом театре открыли бюст Алексея Николаевича Толстого

Сызранский муниципальный драматический театр им. А.Н.Толстого 22 сентября в 99-й раз распахнул двери для ценителей театрального искусства, сообщила пресс-служба театра.
В тот вечер для гостей звучала французская музыка. В фойе "уличные художники" дарили зрителям небольшие комплименты от театра - миниатюру Эйфелевой башни.
Фойе украшала выставка работ главного художника театра Анны Митко и художника-постановщика Анастасии Горбушиной в технике "Авторская бумагопластика". Впервые зрительской аудитории представили эскиз и макет спектакля "Блэз".
Позже состоялась церемония открытия бюста Алексея Николаевича Толстого. Это был своеобразный художественно-артистический "митинг", на котором также представили новичков театра: Никиту Константинова, Артемия Кондрашова, Оксану Аксакову, Виталия Боневура, Марию Зинову.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.