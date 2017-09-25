Житель Новокуйбышевска, из ревности ударивший мужчину ножом, отправится в колонию

В Новокуйбышевске суд вынес приговор П., которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

3 декабря 2016 г. пьяный П. пришел в квартиру супруги, которая выпивала со знакомым. Из-за ревности у него разгорелся конфликт с потерпевшим, в результате чего мужчины подрались. Потерпевший получил удар ножом в туловище. Нанесенный его здоровью вред квалифицирован как тяжкий.

Суд признал П. виновным и назначил ему наказание три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.