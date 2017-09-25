Житель Новокуйбышевска, из ревности ударивший мужчину ножом, отправится в колонию

В Новокуйбышевске суд вынес приговор П., которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
3 декабря 2016 г. пьяный П. пришел в квартиру супруги, которая выпивала со знакомым. Из-за ревности у него разгорелся конфликт с потерпевшим, в результате чего мужчины подрались. Потерпевший получил удар ножом в туловище. Нанесенный его здоровью вред квалифицирован как тяжкий.
Суд признал П. виновным и назначил ему наказание три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
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нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?