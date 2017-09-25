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Суды Происшествия

Самарец получил пять лет колонии за покупку и сбыт наркотиков

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд рассмотрел уголовное дело местного жителя Л., которого обвиняли в двух эпизодах сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

21 июня 2017 г. мужчина приобрел у не установленного следствием человека лица через тайник не менее 0,64 г героина. В тот же день Л. в Кировском районе за 1 тыс. руб. продал часть приобретенного наркотика — 0,3 г. Остальное он сбыл на следующий день также за 1000 рублей. После этого его задержали.

Суд назначил самарцу пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

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