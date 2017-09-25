Самарец получил пять лет колонии за покупку и сбыт наркотиков

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело местного жителя Л., которого обвиняли в двух эпизодах сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
21 июня 2017 г. мужчина приобрел у не установленного следствием человека лица через тайник не менее 0,64 г героина. В тот же день Л. в Кировском районе за 1 тыс. руб. продал часть приобретенного наркотика — 0,3 г. Остальное он сбыл на следующий день также за 1000 рублей. После этого его задержали.
Суд назначил самарцу пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
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нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?