В Самарской филармонии состоялся концерт, посвященный творчеству Брамса и Шуберта

В Самарской филармонии 24 сентября концертом, посвященным симфоническому творчеству двух гениев - Йоганнеса Брамса и Франца Шуберта - открылся музыкальный абонемент "Дирижирует маэстро Щербаков", сообщает пресс-служба филармонии.
На сцене вместе с Академическим симфоническим оркестром в тот вечер были лауреат XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, скрипач Павел Милюков и народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, виолончелист Сергей Ролдугин. Они исполнили для самарцев двойной концерт Йоганнеса Брамса.
Уже после выступления музыканты поделились своими мыслями о музыке, о концертных выступлениях, о проекте "Река талантов", который 21 октября будет проходить в Самаре.
Сергей Ролдугин: "Выступление здесь для меня очень ответственно. Публика в Самаре искушенная, поэтому для нее нужно представить именно серьезную, сложную музыку. Мы выбрали шедевр - двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром Йоганнеса Брамса. Это - гениальная музыка, произведение, которое хочется исполнять много раз. Брамс - очень сложный композитор, он требует высокого профессионализма от оркестрантов, дирижера и солистов. Павел Милюков, с которым мы исполняем этот концерт, - великолепный солист. Я считаю, что сегодня он - один из лучших в России. Мы привезли в Самару лучшие инструменты. У меня виолончель работы Страдивари, ее первый владелец - король Фридрих Вильгельм Прусский. У Павла инструмент работы Гварнери.
Еще раз повторюсь, что Самара - город с традициями, который слышал всех и может по достоинству оценить любое выступление. Не случайно мы посылаем сюда лучших ребят из проекта "Река талантов". Особенность этого музыкального проекта - в его отборе. Как правило, директора концертных залов, главные дирижеры, концертные менеджеры сами выбирают, кого пригласить для выступления с оркестром. А в проекте "Река талантов" отбор происходит по-другому. Его специфика - в том, что своих лучших, талантливых ребят к нам на конкурс отправляют учебные заведения. И это не зависит от того, на каком инструменте играет молодой музыкант. Главный критерий - его талант".
Павел Милюков: "Концерт Й.Брамса, который мы исполняем в Самаре, - это гениальная музыка, которую даже трудно оценить. Она пришла композитору откуда-то свыше, он ее записал, а мы исполняем ее для слушателей. Когда я играю этот концерт, то думаю о многом, но это очень личное, иногда не сфокусированное… Для того, кто слушает музыку в зале, - это эмоции. А для того, кто стоит на сцене, - это другое состояние, которое трудно описать и сформулировать…."
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!