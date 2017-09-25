В Самарской филармонии состоялся концерт, посвященный творчеству Брамса и Шуберта

В Самарской филармонии 24 сентября концертом, посвященным симфоническому творчеству двух гениев - Йоганнеса Брамса и Франца Шуберта - открылся музыкальный абонемент "Дирижирует маэстро Щербаков", сообщает пресс-служба филармонии.

На сцене вместе с Академическим симфоническим оркестром в тот вечер были лауреат XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, скрипач Павел Милюков и народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, виолончелист Сергей Ролдугин. Они исполнили для самарцев двойной концерт Йоганнеса Брамса.

Уже после выступления музыканты поделились своими мыслями о музыке, о концертных выступлениях, о проекте "Река талантов", который 21 октября будет проходить в Самаре.

Сергей Ролдугин: "Выступление здесь для меня очень ответственно. Публика в Самаре искушенная, поэтому для нее нужно представить именно серьезную, сложную музыку. Мы выбрали шедевр - двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром Йоганнеса Брамса. Это - гениальная музыка, произведение, которое хочется исполнять много раз. Брамс - очень сложный композитор, он требует высокого профессионализма от оркестрантов, дирижера и солистов. Павел Милюков, с которым мы исполняем этот концерт, - великолепный солист. Я считаю, что сегодня он - один из лучших в России. Мы привезли в Самару лучшие инструменты. У меня виолончель работы Страдивари, ее первый владелец - король Фридрих Вильгельм Прусский. У Павла инструмент работы Гварнери.

Еще раз повторюсь, что Самара - город с традициями, который слышал всех и может по достоинству оценить любое выступление. Не случайно мы посылаем сюда лучших ребят из проекта "Река талантов". Особенность этого музыкального проекта - в его отборе. Как правило, директора концертных залов, главные дирижеры, концертные менеджеры сами выбирают, кого пригласить для выступления с оркестром. А в проекте "Река талантов" отбор происходит по-другому. Его специфика - в том, что своих лучших, талантливых ребят к нам на конкурс отправляют учебные заведения. И это не зависит от того, на каком инструменте играет молодой музыкант. Главный критерий - его талант".

Павел Милюков: "Концерт Й.Брамса, который мы исполняем в Самаре, - это гениальная музыка, которую даже трудно оценить. Она пришла композитору откуда-то свыше, он ее записал, а мы исполняем ее для слушателей. Когда я играю этот концерт, то думаю о многом, но это очень личное, иногда не сфокусированное… Для того, кто слушает музыку в зале, - это эмоции. А для того, кто стоит на сцене, - это другое состояние, которое трудно описать и сформулировать…."