Жительнице Чапаевска дали 11 с половиной лет колонии за распространение наркотиков

В Чапаевске вынесли приговор 38-летней А., которую признали виновной в двух эпизодах приобретения и хранения наркотиков, а также их сбыте в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В декабре 2016 года женщина для дальнейшего сбыта и личного употребления приобрела 4 г карфентанила. Позже ее задержали при сбыте вещества жителям Чапаевска.
Суд назначил обвиняемой 11 с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?