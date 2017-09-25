Жительнице Чапаевска дали 11 с половиной лет колонии за распространение наркотиков

В Чапаевске вынесли приговор 38-летней А., которую признали виновной в двух эпизодах приобретения и хранения наркотиков, а также их сбыте в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В декабре 2016 года женщина для дальнейшего сбыта и личного употребления приобрела 4 г карфентанила. Позже ее задержали при сбыте вещества жителям Чапаевска.

Суд назначил обвиняемой 11 с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.