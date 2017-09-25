В музее Алабина пройдет встреча с фотографом Николаем Сибиряком

В Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В.Алабина 27 сентября в 14:00 пройдет встреча с фотографом Николаем Сибиряком - сыном этнографа И.С.Поздяева-Сибиряка. О жизни известного ученого-этнографа в контексте истории XX века сообщает пресс-служба музея.
Творческая встреча с фотографом Николаем Сибиряком продолжит цикл встреч с людьми, увлеченными историей родного края, с теми, чьи проекты, фотоматериалы и истории будут использованы в региональном контенте мультимедийного парка "Россия - моя история", который откроют в Самаре осенью 2017 года.
Последние комментарии
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.
Хорошее дело. Молодец Мишель, только из Франции и сразу в Самару!
Хорошее дело)
"Виктория", как всегда на высоте! Молодцы!