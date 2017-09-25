В музее Алабина пройдет встреча с фотографом Николаем Сибиряком

В Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В.Алабина 27 сентября в 14:00 пройдет встреча с фотографом Николаем Сибиряком - сыном этнографа И.С.Поздяева-Сибиряка. О жизни известного ученого-этнографа в контексте истории XX века сообщает пресс-служба музея.

Творческая встреча с фотографом Николаем Сибиряком продолжит цикл встреч с людьми, увлеченными историей родного края, с теми, чьи проекты, фотоматериалы и истории будут использованы в региональном контенте мультимедийного парка "Россия - моя история", который откроют в Самаре осенью 2017 года.