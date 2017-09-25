В Красноярском районе спасатели вытащили из колеи застрявший автомобиль рыбака

В ночь с 24 на 25 сентября в Красноярском районе у с. Калиновка потребовалась 80-летнему мужчине, автомобиль которого при возвращении с рыбалки застрял на грунтовой дороге, сообщили в ПСС по Самарской области.

Многочасовые попытки самостоятельно выбраться из колеи не привели к успеху. Мужчина отправился на дорогу в надежде найти помощь у проезжавших мимо водителей. Но его попытки не увенчались успехом и около часа ночи он позвонил в спасательную службу.

В 1:10 спасатели ПСП "Красная Глинка" отправились к месту происшествия на автомобиле повышенной проходимости. Используя буксировочный трос, им удалось вытащить застрявший автомобиль на твердую дорогу. В 2:40 спасательные работы были окончены.