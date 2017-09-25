"Самаратранснефть-терминал" выплатит почти 360 млн руб. в качестве дохода по биржевым облигациям

ООО "Самаратранснефть-терминал" начислило доходы по эмиссионным бумагам. Информация об этом опубликована на портале раскрытия.
Доходы начислены по неконвертируемым процентным документарным биржевым облигациям на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Общая номинальная стоимость облигаций составляет 3 млрд руб., срок погашения - в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Облигации размещались по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4В02-02-36502-R от 10.07.2017 г.).
Согласно опубликованному документу, процентная ставка по первому и по второму купонному периоду составила 12% годовых. Датой начала первого купонного периода является 26 сентября 2017 г., дата окончания - 27 марта 2018 года.
Датой начала второго купонного периода является 27 марта 2018 г., дата окончания - 25 сентября 2018 года.
Общий размер начисленных и подлежащих выплате доходов по биржевым облигациям серии БО-02 за первый купонный период составил 179,5 млн руб., за второй купонный период - также 179,5 млн рублей. Размер доходов в расчете на одну биржевую облигацию серии БО-02 составил 59,84 рубля.
По первому купонному периоду доходы выплатят держателям облигаций до 27 марта 2018 г., по второму купонному периоду - до 25 сентября 2018 года.
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее
там давно не Николай Иванович