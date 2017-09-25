"Самаратранснефть-терминал" выплатит почти 360 млн руб. в качестве дохода по биржевым облигациям

ООО "Самаратранснефть-терминал" начислило доходы по эмиссионным бумагам. Информация об этом опубликована на портале раскрытия.

Доходы начислены по неконвертируемым процентным документарным биржевым облигациям на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Общая номинальная стоимость облигаций составляет 3 млрд руб., срок погашения - в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Облигации размещались по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4В02-02-36502-R от 10.07.2017 г.).

Согласно опубликованному документу, процентная ставка по первому и по второму купонному периоду составила 12% годовых. Датой начала первого купонного периода является 26 сентября 2017 г., дата окончания - 27 марта 2018 года.

Датой начала второго купонного периода является 27 марта 2018 г., дата окончания - 25 сентября 2018 года.

Общий размер начисленных и подлежащих выплате доходов по биржевым облигациям серии БО-02 за первый купонный период составил 179,5 млн руб., за второй купонный период - также 179,5 млн рублей. Размер доходов в расчете на одну биржевую облигацию серии БО-02 составил 59,84 рубля.

По первому купонному периоду доходы выплатят держателям облигаций до 27 марта 2018 г., по второму купонному периоду - до 25 сентября 2018 года.