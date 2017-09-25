В "Новом пространстве" открывается выставка "БЕЗсмертие. Михаил Анищенко"

В галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки 28 сентября открывается выставка "БЕЗсмертие. Михаил Анищенко", приуроченная к V Всероссийскому литературному фестивалю им. Михаила Анищенко, который пройдет в Самарской области с 29 сентября по 1 октября, сообщает пресс-служба библиотеки.

Основу экспозиции составили работы известных самарских художников: графика Жени Бабушкина, живописцев Дмитрия Мантрова и Вячеслава Сухова. Столь разные по технике авторы объединились в созвучии поэзии Михаила Анищенко. В их творчестве нашли место размышления на темы, которыми жил поэт: грань между жизнью и смертью, любовь, поиски себя, тема родины и свободы.