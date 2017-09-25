В понедельник, 25 сентября, Николай Меркушкин провел брифинг для журналистов региональных и федеральных средств массовой информации.

Николай Меркушкин: "Тренд на омоложение кадров наметился как на федеральном, так и на региональном уровне"

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении специальным представителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Также глава государства подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области" и провел рабочую встречу с членом Совета Федерации Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.

Николай Меркушкин в самом начале разговора с журналистами подчеркнул, что отставка - его добровольное решение и вызвана предложением главы государства перейти на другую работу.

"Новый участок работы в качестве спецпредставителя президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов очень важен для главы государства, его администрации. Сегодня, в условиях непростой международной обстановки, меня попросили поработать над этой тематикой", - подчеркнул Николай Меркушкин.

Он добавил, что в настоящий момент наметился тренд на омоложение кадров как на федеральном, так и на иональном уровне. "Чем больше молодых людей будет во власти, тем будет лучше для страны", - заметил Николай Меркушкин.

В ходе брифинга Николай Меркушкин подвел итоги своей пятилетней работы на посту губернатора Самарской области. Он также выразил уверенность, что большинство проектов, начатых его командой, будут продолжены в будущем. "Никаких критических, нерешенных проблем я после себя не оставляю", - сказал он.

Он добавил, что во вторник, 26 сентября, Самарская губернская дума должна принять изменения в бюджет региона, где, в частности, прописаны дополнительные средства на дорожную инфраструктуру, в том числе и строительство Фрунзенского моста.

Среди других проектов и программ, которые будут дополнительно обеспечены федеральным финансированием, - поддержка сельхозпроизводителей, обеспечение социально незащищенных граждан лекарствами и т.д.

Особое внимание Николай Меркушкин уделил подготовке к чемпионату мира по футболу. "Все основные работы будут выполнены до конца этого года, в том числе и работы по благоустройству территории вокруг стадиона. Что касается строительных работ на стадионе, то генподрядчик ПСО "Казань" ускорился, все вопросы решены, в том числе и по кровле", - сказал Николай Меркушкин.

Говоря о сроках выполнения ремонтных работ на самарских дорогах, он заметил, что все они идут в соответствии с графиком. То же можно сказать и по благоустройству города.

"На следующий год будут перенесены только те проекты, которые не попали в федеральную программу по подготовке к чемпионату мира по футболу, например, реконструкция речного вокзала", - сказал Николай Меркушкин.

Он добавил, что в минувшую пятницу Росавтодор одобрил проект строительства автомагистрали "Центральная". Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 км. Проект предполагает реконструкцию участка автомагистрали "Центральная" Волжского района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса.

Кроме того, уже есть видимый эффект от реформы системы высшего образования, так Самарский университет, Самарский государственный технический университет и медицинский вуз стали регулярно занимать высокие места как в общероссийских, так и в мировых рейтингах.

По объемам жилищного строительства регион занимает ведущие места в Приволжском федеральном округе, немаловажно, что за последние пять лет удалось снизить цену квадратного метра жилья и сделать покупку квартиры для жителей региона более доступной.

Говоря о реформе местного самоуправления, Николай Меркушкин отметил, что реформа МСУ - одна из главных в его работе. "Стояла задача - выполнить поручение Владимира Владимировича Путина, чтобы до власти можно было дотянуться рукой. Половина общественных советов микрорайонов уже успешно работает", - сказал он.

Кроме того, администрации Николая Меркушкина удалось существенно сократить расходы на управление, только за последние пять лет они сократились на 3 млрд рублей.

Николай Меркушкин добавил, что все те проекты, которые реализуются в Самарской области, получили высокую оценку на федеральном уровне. Он напомнил, что в августе этого года губерния, по оценкам экспертного института социальных исследований, возглавила рейтинг по работе над образом будущего.

Говоря о назначении врио губернатора Дмитрия Азарова, Николай Меркушкин подчеркнул, что передача дел новому руководителю региона не займет много времени. "Думаю, что этот процесс займет два-три дня. Тем более что Дмитрий Игоревич знает Самарскую область", - сказал он.

Николай Меркушкин отметил, что пять лет работы в Самарской области - для него не так много. "Но даже за это время нам удалось многое сделать. Удалось реструктуризировать систему власти, реформировать высшую школу, уйти от борьбы между городом и областью. Я уверен, что те положительные вещи, которые были заложены в Самарской области, будут поддержаны", - сказал он.

В завершение пресс-конференции журналисты выразили Николаю Меркушкину благодарность за проделанную на благо Самарской области работу.