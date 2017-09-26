"Авиакор" и Самарский университет готовят специалистов для проекта модернизации Ту-95МС

"Авиакор" и Самарский национальный исследовательский университет им. Королева готовят специалистов для проекта модернизации Ту-95МС, сообщила пресс-служба корпорации "Русские машины". Вопросы подготовки кадров для авиастроительной отрасли завод и Самарский университет обсудили 25 сентября.

В мероприятии приняли участие представители руководства авиационного завода и профессорско-преподавательского состава университета.

Основной темой дискуссии стало развитие сотрудничества в сфере обновления кадрового состава предприятия высокопрофессиональными молодыми специалистами - выпускниками Самарского университета. В настоящее время производственная стратегия "Авиакора" ориентируется на проект модернизации Ту-95МС. Увеличение компетенций в этом проекте требует дополнительного набора на специальности конструкторов, технологов и мастеров.

Представители Самарского университета предложили организовать отдельный образовательный проект под потребности "Авиакора", возобновить работу по отбору перспективных студентов из числа проходящих на заводе производственную практику с целью дальнейшего трудоустройства, подготовить обращение в Министерство образования и науки РФ по вопросу увеличения набора студентов на авиационные специальности.

Также участники круглого стола обсудили возможность участия "Авиакора" в профориентационной работе и учебном процессе университета. Реализация таких проектов даст студентам возможность получить реальное представление о производстве и его особенностях, что впоследствии поможет им принять решение о трудоустройстве и адаптироваться на новом рабочем месте.

Алексей Гусев, генеральный директор ОАО "Авиакор - самарский авиационный завод":

- Для реализации перспективных проектов "Авиакору" необходимо обеспечить приток молодых, талантливых и энергичных специалистов, передать молодежи узкоспециализированные знания и опыт. Выпускников университета на "Авиакоре" ждет интересная, творческая работа. Они смогут реализовать свой потенциал под руководством опытных наставников, получат возможности профессионального и карьерного развития. В ближайшее время в рамках сотрудничества с Самарским университетом мы планируем привлечь к работе на предприятии 200-250 молодых специалистов.

Михаил Ковалев, проректор по общим вопросам Самарского университета:

- Наш вуз традиционно был кузницей высококвалифицированных кадров для авиастроительных предприятий Самары, России и зарубежья. У отрасли большой потенциал, и мы уверены, что наши выпускники авиационных специальностей получат хорошие возможности профессионального роста. Мы готовы тесно работать с заводом "Авиакор", предоставляя нашим студентам возможность уже в процессе учебы получать не только теоретические, но и уникальные практические знания, которыми располагает инженерная и конструкторская школа предприятия.