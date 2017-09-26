16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с победой над "Зенитом-2" "Крылья Советов" победили "Зенит-2" - 1:0 Игру "Крыльев Советов" с "Факелом" рассудит Алексей Матюнин "Крылья Советов" не смогли доказать вину подрядчика в плохом состоянии поля Виталий Мутко: "Сомнения ФИФА рассеются, когда они посетят самарский стадион"

Футбол Спорт

Виталий Мутко: "Сомнения ФИФА рассеются, когда они посетят самарский стадион"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 520
Версия для печати

Делегация ФИФА, посетив Самару, должна убедиться, что подготовка к ЧМ-2018 идет в нормальном режиме, заявил президент Российского футбольного союза вице-премьер Виталий Мутко в комментарии каналу "Матч ТВ".

"По ряду городов у ФИФА есть тревога, что не будут достроены гостиницы, - сообщил Мутко. - Я попросил, чтобы они воочию посмотрели - в Самаре, Саранске. Я недавно бывал там, и они находятся в большой степени готовности, в моем понимании.

Звучит больше тревоги по стадиону в Самаре. Он большой, самый серьезный. Но я еще раз заверил, что все решения приняты. Надеюсь, что в октябре уложим газон и все будет нормально.

Я их пригласил посетить стадион. И сразу многие сомнения, может быть, рассеются, когда они увидят, что внутри уже практически идут отделочные работы. Мы немного задержались с кровлей, но это немудрено, потому что это такой сложный проект".

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:56 Состав "Крыльев Советов" может пополнить полузащитник турецкого "Газиантепспора" Сергей Кисляк

Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:55 "Крылья Советов": беспорядки в Оренбурге спровоцировали правоохранители

Ждём-не дождёмся ответного визита

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:54 "Крылья Советов" оштрафовали за использование фанатами пиротехники во время матча с "Оренбургом"

Надеюсь, мы и наши полицейские достойно встретим оренбургских фанатов во время ответного визита! Очень надеюсь.

kfn mkk 29 мая 2017 13:12 СМИ: Вадим Скрипченко покинет "Крылья Советов"

зря!

Аристарх Андреев 15 марта 2017 08:10 Директор стадиона "Металлург" Евгений Дмитриев: "Мы провели максимально возможный комплекс работ"

опять- виноваты все, а крайних нет !!!

Фото на сайте

"Крылья" обыграли "Локомотив" - 3:2

"Крылья" обыграли "Локомотив" - 3:2

"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2"

"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2"

"Крылья" с минимальным счетом обыграли "Тамбов"

"Крылья" с минимальным счетом обыграли "Тамбов"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1