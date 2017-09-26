Виталий Мутко: "Сомнения ФИФА рассеются, когда они посетят самарский стадион"

Делегация ФИФА, посетив Самару, должна убедиться, что подготовка к ЧМ-2018 идет в нормальном режиме, заявил президент Российского футбольного союза вице-премьер Виталий Мутко в комментарии каналу "Матч ТВ".

"По ряду городов у ФИФА есть тревога, что не будут достроены гостиницы, - сообщил Мутко. - Я попросил, чтобы они воочию посмотрели - в Самаре, Саранске. Я недавно бывал там, и они находятся в большой степени готовности, в моем понимании.

Звучит больше тревоги по стадиону в Самаре. Он большой, самый серьезный. Но я еще раз заверил, что все решения приняты. Надеюсь, что в октябре уложим газон и все будет нормально.

Я их пригласил посетить стадион. И сразу многие сомнения, может быть, рассеются, когда они увидят, что внутри уже практически идут отделочные работы. Мы немного задержались с кровлей, но это немудрено, потому что это такой сложный проект".