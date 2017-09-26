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Юная фигуристка из Тольятти ждет поддержки региона

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Катя Хабарова из Тольятти преодолела сложный отбор среди 2000 юных претендентов со всей страны, чтобы стать участницей проекта "Дети на льду. Звезды", организованного компанией "Ростелеком" совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России.

Кате не удалось выйти из своей группы в финал по решению судей. Но зрители могут подарить ей шанс остаться в проекте. Спортсменка, набравшая больше количество зрительских голосов после выступления всех групп, попадает в финал.

Проголосовать за Катю Хабарову можно до 26 сентября включительно двумя способами:

1. Отправив sms* c кодом Лёд13 на короткий номер 3242**

2. Проголосовав бонусами Ростелекома (для участников федеральной программы лояльности)

Все подробности и правила голосования ищите на сайте проекта - ice.rt.ru.

Все серии шоу доступны в сети на портале Интерактивного ТВ Ростелекома - itv.rt.ru.

Средства, полученные от sms-голосования за участников проекта, будут направлены в благотворительный фонд "Линия жизни". Каждое sms от телезрителя поможет сразу двум детям: тому, кто мечтает пробиться в финал проекта, и тому, кому деньги нужны для восстановления здоровья.

* Стоимость одного sms - 50 рублей

** Для держателей SIM-карт Ростелекома короткий номер для отправки sms - 2017

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