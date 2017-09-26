Юная фигуристка из Тольятти ждет поддержки региона

Катя Хабарова из Тольятти преодолела сложный отбор среди 2000 юных претендентов со всей страны, чтобы стать участницей проекта "Дети на льду. Звезды", организованного компанией "Ростелеком" совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России.

Кате не удалось выйти из своей группы в финал по решению судей. Но зрители могут подарить ей шанс остаться в проекте. Спортсменка, набравшая больше количество зрительских голосов после выступления всех групп, попадает в финал.

Проголосовать за Катю Хабарову можно до 26 сентября включительно двумя способами:

1. Отправив sms* c кодом Лёд13 на короткий номер 3242**

2. Проголосовав бонусами Ростелекома (для участников федеральной программы лояльности)

Все подробности и правила голосования ищите на сайте проекта - ice.rt.ru.

Все серии шоу доступны в сети на портале Интерактивного ТВ Ростелекома - itv.rt.ru.

Средства, полученные от sms-голосования за участников проекта, будут направлены в благотворительный фонд "Линия жизни". Каждое sms от телезрителя поможет сразу двум детям: тому, кто мечтает пробиться в финал проекта, и тому, кому деньги нужны для восстановления здоровья.