В Приволжье задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на полицейского

Вечером 23 сентября в с. Приволжье полицейский после окончания рабочей смены на личном автомобиле заехал в местный магазин. Там к нему подошел нетрезвый мужчина, между ними возник конфликт, и на полицейского напали: мужчина нанес стражу порядка несколько ножевых ранений плеча.

Его тут же задержали с помощью подоспевшего на помощь коллеге полицейского. По данным областного ГУ МВД, жизни и здоровью раненого сотрудника органов внутренних дел сейчас ничто не угрожает. Его обидчик же стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), которая предусматривает до 10 лет реального лишения свободы. Подозреваемый по решению суда теперь находится под подпиской о невыезде.