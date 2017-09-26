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Суды Происшествия

Главный бухгалтер "УК ТВН" за хищение 1,9 млн руб. получила условный срок

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноглинском районном суде Самары вынесли приговор Елене Кузнецовой. По версии следствия, занимая должность главного бухгалтера в ООО "Управляющая компания ТВН", она присвоила 1,9 млн рублей.

Делалось это просто: получив паспортные данные нескольких знакомых, она их формально "трудоустроила" в компанию, начисляла им зарплату, но деньги получала сама. Действия Кузнецовой квалифицировали по статье "Мошенничество".

Как сообщила старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Марина Сергеева, подсудимая вину признала полностью, частично возместила ущерб (98,5 тыс. руб.) и сотрудничала со следствием. Поэтому ее дело рассматривалось в особом порядке.

Кузнецовой вынесли приговор: четыре года условно плюс испытательный срок еще четыре года и штраф 100 тыс. руб. в доход государства.

ООО "Управляющая компания ТВН" сейчас проходит процедуру банкротства, ее конкурсный управляющий Дмитрий Жданович гражданский иск в рамках уголовного дела не заявлял. Но за ним остается право взыскать оставшиеся 1,8 млн руб. с Кузнецовой в рамках гражданского судопроизводства.

Сам экс-директор "Управляющей компании ТВН" также находится на скамье подсудимых. Его обвиняют в хищении 30,5 млн рублей. Дело рассматривают в Кировском районном суде, потерпевшим по нему признано ЗАО "СУТЭК", которое, по версии следствия, оказало услуги по теплоснабжению и поставке горячей воды на эту сумму, но так и не получило ее. Куда были потрачены миллионы, во время следствия доподлинно не установили, поэтому в рамках судебного разбирательства по ходатайству гособвинения была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая поставит точку в вопросе о хищении денег жильцов за коммуналку.

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