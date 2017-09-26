Дмитрий Шляхтин: "Гонщики "Мега-Лады" продемонстрировали высочайшее мастерство"

21 сентября в Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова состоялась заключительная гонка плей-офф командного чемпионата России по гаревому спидвею. "Мега-Лада" одержала победу над балаковской "Турбиной" и завоевала золотые медали. Тольяттинский клуб после двух бронзовых сезонов снова занял первое место чемпионата России, став 15-кратным победителем турнира.

С успехом тольяттинский клуб поздравил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"От всей души поздравляю весь коллектив спортивного клуба "Мега-Лада" и его многочисленных болельщиков с блестящей победой в командном чемпионате России! Наша команда по ходу турнира не потерпела ни одного поражения, в очередной раз убедительно доказав, что она является безусловным лидером отечественного спидвея. Гонщики "Мега-Лады" продемонстрировали высочайшие мастерство и уровень подготовки. В год своего 50-летия тольяттинский клуб триумфально вернул себе чемпионский титул. Сегодня "Мега-Лада" по-прежнему является одним из лучших спидвейных клубов России и Европы. Мы будем и дальше помогать клубу, областной детско-юношеской спортивной школе по спидвею, чтобы этот вид спорта продолжил активно развиваться в Самарской области", - приводит слова Дмитрия Шляхтина региональное министерство спорта.