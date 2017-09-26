16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Отопительный сезон в Самаре начался раньше срока Самарский проект "Доступный пляж" прошел очередной этап всероссийского конкурса Жилые дома Самары начнут получать отопление с 30 сентября В Самаре начали давать отопление На реконструированном участке Московского шоссе запретят правые повороты

ЖКХ и благоустройство Общество

Водовод у Сызрани был пробит во время электрических работ не установленной пока организацией

СЫЗРАНЬ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 335
Версия для печати

Водовод диаметром 500 мм в Сызрани пробили во время проведения электрических работ. До настоящего момента не удалось выяснить, какая именно организация проводила эти работы. Об этом 26 сентября в 7:29 сообщалось на сайте администрации Сызрани со ссылкой на ООО "Сызраньводоканал".

По данным городской администрации, перебои с подачей воды еще вечером 25 сентября наблюдались в северных районах города, а именно Заусиновском, районе завода "ТЯЖМАШ", военном городке, поселке машинистов и Сормовском. Утром многие дома остались без воды. Под отключение подпали детские сады и школы, где проходят занятия с детьми.

А насосы Ивашевского водозабора, как сообщили на сайте администрации Сызрани, были отключены 26 сентября в 9:20.

На месте работают бригады ООО "Сызраньводоканал". Коммунальные службы сообщают, что авария будет устранена 26 сентября. Точное время не сообщается.

Организована "горячая линия" для обращения населения города по аварийному отключению холодного водоснабжения. Телефоны в Сызрани: 33-17-16, 98-41-15.

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

Фото на сайте

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Экологическая акция на Воронежских озерах в Самаре

Экологическая акция на Воронежских озерах в Самаре

Виктор Воропаев встретился с жителями Промышленного района

Виктор Воропаев встретился с жителями Промышленного района

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1