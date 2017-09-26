Водовод у Сызрани был пробит во время электрических работ не установленной пока организацией

Водовод диаметром 500 мм в Сызрани пробили во время проведения электрических работ. До настоящего момента не удалось выяснить, какая именно организация проводила эти работы. Об этом 26 сентября в 7:29 сообщалось на сайте администрации Сызрани со ссылкой на ООО "Сызраньводоканал".

По данным городской администрации, перебои с подачей воды еще вечером 25 сентября наблюдались в северных районах города, а именно Заусиновском, районе завода "ТЯЖМАШ", военном городке, поселке машинистов и Сормовском. Утром многие дома остались без воды. Под отключение подпали детские сады и школы, где проходят занятия с детьми.

А насосы Ивашевского водозабора, как сообщили на сайте администрации Сызрани, были отключены 26 сентября в 9:20.

На месте работают бригады ООО "Сызраньводоканал". Коммунальные службы сообщают, что авария будет устранена 26 сентября. Точное время не сообщается.

Организована "горячая линия" для обращения населения города по аварийному отключению холодного водоснабжения. Телефоны в Сызрани: 33-17-16, 98-41-15.