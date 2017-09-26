Водовод у Сызрани был пробит во время электрических работ не установленной пока организацией

Водовод диаметром 500 мм в Сызрани пробили во время проведения электрических работ. До настоящего момента не удалось выяснить, какая именно организация проводила эти работы. Об этом 26 сентября в 7:29 сообщалось на сайте администрации Сызрани со ссылкой на ООО "Сызраньводоканал".
По данным городской администрации, перебои с подачей воды еще вечером 25 сентября наблюдались в северных районах города, а именно Заусиновском, районе завода "ТЯЖМАШ", военном городке, поселке машинистов и Сормовском. Утром многие дома остались без воды. Под отключение подпали детские сады и школы, где проходят занятия с детьми.
А насосы Ивашевского водозабора, как сообщили на сайте администрации Сызрани, были отключены 26 сентября в 9:20.
На месте работают бригады ООО "Сызраньводоканал". Коммунальные службы сообщают, что авария будет устранена 26 сентября. Точное время не сообщается.
Организована "горячая линия" для обращения населения города по аварийному отключению холодного водоснабжения. Телефоны в Сызрани: 33-17-16, 98-41-15.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.