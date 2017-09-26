Михаил Бабич представил Дмитрия Азарова в качестве врио губернатора

Во вторник, 26 сентября, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представил временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова членам регионального правительства, депутатам губернской думы, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям СМИ, общественных и религиозных организаций.

Напомним, 25 сентября президент России Владимир Путин принял отставку Николая Меркушкина с поста губернатора и назначил его спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Исполняющим обязанности губернатора Самарской области стал Дмитрий Азаров.

"Сегодня тот случай, когда временно исполняющего обязанности губернатора нет необходимости представлять жителям Самарской области. Вся жизнь, вся трудовая биография Дмитрия Игоревича Азарова связана с регионом, и назначение его врио губернатора — логическое продолжение его карьеры. Дмитрий Игоревич вернулся в родную область", — представляя Дмитрия Азарова, сказал Михаил Бабич.

Полпред подчеркнул, что у нового руководителя области есть понимание того, как выстроить работу в Самарской области, и понимание тех вызовов, которые стоят перед регионом. В первую очередь, это подготовка губернии к чемпионату мира по футболу.

"С одной стороны, это большой спортивный праздник, а с другой - колоссальный объем работы органов власти, промышленных предприятий, строителей, волонтеров. Это очень серьезный и комплексный проект, до реализации которого остаются считанные месяцы. Подготовка к чемпионату — магистральная задача для социально-экономического развития региона", — сказа Михаил Бабич.

Полномочный представитель обозначил и политические задачи, которые стоят перед врио губернатора. "В марте следующего года нам необходимо достойно провести выборы президента страны. Уверен, что те высокие результаты, которые Самарская область показывала на выборах, будут подтверждены", — заметил полпред.

Михаил Бабич акцентировал внимание на том, что в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрий Азаров будет работать в течение года. Выборы главы региона состоятся в единый день голосования в сентябре 2018 года.

"Полномочия врио губернатора отличаются от полномочий избранного губернатора. Я хотел бы всех попросить консолидироваться и объединиться вокруг временно исполняющего обязанности и оказать ему всю необходимую помощь и поддержку", — призвал собравшихся в зале Михаил Бабич.

Полномочный представитель президента высоко оценил работу на посту губернатора Николая Меркушкина. "Эти пять с половиной лет были непростым периодом, но есть очевидные достижения, которые навсегда останутся в истории Самарской области и станут фундаментом для ее дальнейшего развития", — сказал полпред.

В качестве примера он привел все те крупные инфраструктурные проекты, связанные с подготовкой к чемпионату мира, крупнейшие инвестиционные проекты в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, автомобильной отрасли, сельском хозяйстве.

"Николай Иванович принимал самое непосредственное участие в подготовке и реализации этих проектов, отстаивании интересов Российской Федерации и региона. Объем сельхозпроизводства за четыре года вырос в два с половиной раза - с 25 до 64 млрд рублей. Построено 9 ледовых дворцов, 16 бассейнов, 15 стадионов, 300 спортивных площадок. Это все те заделы, которые навсегда останутся для жителей Самарской области и будут на них работать постоянно. Хочу выразить вам слова огромной благодарности за ваш труд, за ту работу, которая за эти годы была проведена, и я уверен, что долгие годы жители Самарской области будут благодарны за ваш труд и за труд ваших коллег", — сказал Михаил Бабич. На слова полпреда зал отреагировал аплодисментами.

Полномочный представитель добавил, что решение Владимира Путина о назначении Николая Меркушкина на высокую должность в администрации президента говорит само за себя. "Это оценка всей предыдущей его деятельности и доверие ему на том участке, на котором предстоит трудиться в ближайшие годы", — подчеркнул Михаил Бабич и предоставил слово Дмитрию Азарову.

"Для меня высокая честь и колоссальная ответственность — поручение президента по работе в Самарской области. Родная земля накладывает двойную ответственность на меня. Я уверен, что каждый присутствующий в этом зале к любому поручению президента относится с наивысшей степенью ответственности, но для меня вернуться на работу в Самарскую область крайне важно", — сказал Дмитрий Азаров.

Врио губернатора добавил, что в Самарской области живут и честно трудятся энергичные профессиональные неравнодушные талантливые люди.

"Наша область богата своими природными ресурсами и недрами, своим колоссальным научно-техническим потенциалом, промышленностью, образовательной сферы, уникальными технологиями в сфере сельского хозяйства. Но главное богатство — люди, которые живут, трудятся, растят детей на территории Самарской области и связывают с ней свое будущее и будущее своих детей", — сказал Дмитрий Азаров. Он добавил, что тот потенциал, который есть у региона, остается не до конца реализованным.

"На мой взгляд, нам иной раз не хватает сплоченности, объединения вокруг реализации самых главных проектов. У нас, к сожалению, недостаточное уважение к тем людям, которые отдавали силы на благо региона. Я могу много добрых слов сказать о наших ветеранах, которыми создавалась слава нашего города и области", — сказал Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что нельзя забывать о людях, которые стояли во главе региона.

"Я не раз был свидетелем того, что руководитель региона, завершая свою работу, получал в свой адрес массу упреков, незаслуженных слов в спину. У меня появилось ощущение, что в какой-то момент это стало традицией для нашего региона. Я предлагаю, чтобы эту традицию мы закончили здесь и сейчас, чтобы все, что сделано предыдущими поколениями руководителей, уважалось и сохранялось, приумножалось. Именно это даст основу развития нашего региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Врио губернатора обратил внимание, что перед Самарской областью стоят масштабные задачи. "Уверен, с ними мы справимся. Для этого нам нужно, казалось бы, совсем немного: объединить людей для реализации этих проектов, этих идей, услышать людей, что нужно поправить, и может быть, сделать это в кратчайшие сроки, ради благополучия региона, ради будущего всей страны", — сказал Дмитрий Азаров.

Он выразил слова благодарности Николаю Меркушкину за совместную работу. "Хочу поблагодарить Николая Ивановича за то доверие, которое он мне оказал, направив на работу в Совет Федерации. Это колоссальный опыт, благодаря этой работе я побывал во всех субъектах федерации", — сказал Дмитрий Азаров.

Отдельные слова благодарности были адресованы Николаю Меркушкину за проделанную в регионе работу. "Хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы провели на территории родной для меня Самарской области", — сказал он.

"5 лет и 5 месяцев — это не малый срок. Конечно, у меня останется глубокий след в душе от этих лет работы", — поделился с собравшимися в ответном слове Николай Меркушкин.

Среди достижений этого периода он отметил, в первую очередь, тот факт, что удалось сохранить РКЦ "Прогресс", и сегодня предприятию передают все больше полномочий в решении исключительно важных государственных задач. Особо экс-губернатор отметил роль руководителя предприятия Александра Кирилина.

Также он выделил достижения Хворостянского района и его главы Виктора Махова, работающего в этой должности вот уже более 30 лет. "В этом году с некоторых полей они снимали 82 центнера с гектара, представьте себе!", — сказал Николай Меркушкин. "Я хотел бы выразить слова благодарности руководству АвтоВАЗа и Николя Мору. — продолжил экс-губернатор. — К августу завод дал почти 26% роста. Это очень хороший показатель. Есть основа для дальнейшего развития".

Говоря об успехах в высшем образовании, Николай Меркушкин заметил: "Мы приняли на 2800 человек извне больше, чем принимали 5-6 лет назад. Это важно — привлечение талантливых молодых людей, нацеленных на результат".

Также Николай Меркушкин отметил, что сегодня в регионе нет борьбы между уровнями власти. "Абсолютно пустой, которая не нужна была рядовым людям", — подчеркнул он.

Кроме того, экс-губернатор выразил благодарность депутатскому корпусу: "Мы лидеры в стране по депутатским инициативам. Виктор Федорович, хочу выразить благодарность депутатскому корпусу за конструктивную работу. А также городской думе, когда ее возглавлял Александр Борисович (Фетисов) и нынешнему ее составу. Огромное спасибо вам".

Также Николай Меркушкин поблагодарил правительство региона, депутатский корпус, депутатов Государственной думы, особые слова благодарности произнес в адрес ветеранов и почетных граждан. Сказал о том, как важна была в этой работе поддержка президента страны.

"Я хотел бы Дмитрию Игоревичу пожелать успехов, — сказал в заключение Николай Меркушкин. — Он и самарцам известен, он известен округу, его знают и в Москве. И у него все есть, чтобы выполнить свою миссию. Спасибо всем вам огромное, успехов вам!"

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов в своем выступлении подчеркнул, что Николай Меркушкин за время работы в регионе многое сделал для развития области. "Вы, опираясь на фундамент, заложенный вашими предшественниками, сделали много для того, чтобы область имела дальнейшее развитие. Я хочу поблагодарить вас за нашу совместную консолидированную работу. Под вашим руководством Самарская область добилась больших успехов во многих сферах жизнедеятельности региона. Были заложены мощные основы динамичного развития региона на десятилетия вперед", — обращаясь к Николаю Меркушкину, сказал руководитель областного парламента и вручил ему памятный подарок.

Затем Виктор Сазонов от имени депутатского корпуса поздравил Дмитрия Азарова с назначением на должность временно исполняющего обязанности губернатора. "Перед вами сегодня стоят огромные задачи, поставленные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Вы любите свой край и хорошо знаете самые острые проблемы Самарской области. Всегда можете рассчитывать на всестороннюю поддержку депутатского корпуса. Уверен, вместе мы реализуем все задачи, стоящие перед нашим регионом", — сказал Виктор Сазонов.

Сразу после завершения церемонии официального представления в должности врио губернатора Михаил Бабич и Дмитрий Азаров ответили на вопросы журналистов.

Полпред пояснил, что в России проводится системная ротация губернаторского корпуса. "В этом нет ничего сверхъестественного. Приходит время, и люди переходят с одной должности на другую. Их опыт, их таланты востребованы в других направлениях, соответственно, приходят молодые, востребованные управленцы, которые должны продолжить то, что сделано, развивать позитивные тенденции, которые заложены предыдущими руководителями", — сказал Михаил Бабич.

Он подчеркнул, что Самарская область — особый регион на карте страны.

"Руководить таким регионом — особая честь, особое доверие. Решение о назначении Дмитрия Игоревича соответствует тем задачам, которые поставлены перед областью. Он самарский человек, он здесь вырос, многое знает о регионе. Самарской области в данном случае повезло: пришел земляк, который будет трудиться на благо самарцев, региона и страны", — заметил полпред.

Дмитрий Азаров рассказал журналистам о своих первых шагах на новом посту. "Первые шаги предопределены теми задачами, которые поставил президент, и тем доверием, которое он оказал нашему региону", — сказал врио губернатора. Он подчеркнул, что региональные власти никогда не допустят дисбаланса в своей работе.

"Принципы работы определены президентом страны. Я напомню, что в послании главы государства буквально красной нитью прошли три основных понятия. Уважение — мы должны уважать труд наших земляков и предыдущих поколений, всех, кто создал процветающую, мощную Самарскую область, кто создал ее славу. Справедливость — еще один принцип, который президент проводит в своей политике, и мы должны воплощать этот принцип в полной мере на территории Самарской области. Открытость — открытость власти, открытое обсуждение проблем, открытое обсуждение целей и задач и совместная с людьми выработка оптимальных решений", — сказал Дмитрий Азаров.