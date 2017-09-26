Николай Меркушкин: "Я вложил частичку своей души в Самарскую область"

Во вторник, 26 сентября, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич представил Дмитрия Азарова в качестве врио губернатора Самарской области.

Успешной работы новому главе региона пожелал теперь уже экс-губернатор Николай Меркушкин, назначенный спецпредставителем президента во Всемирном конгрессе финно-угорских народов.

"Я вложил частичку своей души в Самарскую область. За эти пять лет нам многое удалось сделать: реструктуризирована система власти, многое сделано в области высшей школы, реализованы крупные инвестиционные проекты", - сказал Николай Меркушкин.

Он подчеркнул, что реализация всех успешных проектов была бы невозможна без слаженной командной работы на всех уровнях.

"У Самарской области есть все возможности, есть необходимый потенциал, чтобы войти в пятерку лучших регионов России", - отметил Николай Меркушкин, пожелав Дмитрию Азарову успешной работы на благо области.