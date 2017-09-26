Николай Меркушкин: "Я вложил частичку своей души в Самарскую область"

Во вторник, 26 сентября, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич представил Дмитрия Азарова в качестве врио губернатора Самарской области.
Успешной работы новому главе региона пожелал теперь уже экс-губернатор Николай Меркушкин, назначенный спецпредставителем президента во Всемирном конгрессе финно-угорских народов.
"Я вложил частичку своей души в Самарскую область. За эти пять лет нам многое удалось сделать: реструктуризирована система власти, многое сделано в области высшей школы, реализованы крупные инвестиционные проекты", - сказал Николай Меркушкин.
Он подчеркнул, что реализация всех успешных проектов была бы невозможна без слаженной командной работы на всех уровнях.
"У Самарской области есть все возможности, есть необходимый потенциал, чтобы войти в пятерку лучших регионов России", - отметил Николай Меркушкин, пожелав Дмитрию Азарову успешной работы на благо области.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.