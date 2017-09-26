В Железнодорожном районе Самары пенсионерка упала с балкона

Около 17:00 25 сентября у дома на ул. Киевской в Самаре был обнаружен труп 62-летней местной жительницы.

По данным источника в правоохранительных органах, наиболее вероятной на данный момент версией ее гибели является несчастный случай. Предположительно, женщина упала с балкона своей квартиры, расположенной на девятом этаже этого дома, когда мыла стекла. Уголовное дело не возбуждали, ведется проверка.