В Железнодорожном районе Самары пенсионерка упала с балкона

Около 17:00 25 сентября у дома на ул. Киевской в Самаре был обнаружен труп 62-летней местной жительницы.
По данным источника в правоохранительных органах, наиболее вероятной на данный момент версией ее гибели является несчастный случай. Предположительно, женщина упала с балкона своей квартиры, расположенной на девятом этаже этого дома, когда мыла стекла.
Уголовное дело не возбуждали, ведется проверка.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат