В Самаре задержали мужчину, подозреваемого в ограблении медсестры Российского Красного Креста

Самарские полицейские задержали 41-летнего мужчину по подозрению в ограблении 48-летней медсестры Российского Красного Креста.

Инцидент произошел 15 сентября в подъезде на ул. Свободы, 83. Злоумышленник сорвал с женщины две золотые цепочки и скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В течение нескольких дней подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.