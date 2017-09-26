В Самаре пройдет финал областного конкурса "Профессиональное признание - 2017"

В конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки 27 сентября состоится очный тур и подведение итогов областного конкурса профмастерства библиотечных специалистов муниципальных и государственных библиотек региона "Профессиональное признание - 2017", сообщает пресс-служба библиотеки.

В этом году на конкурс поступило 26 работ из 11 муниципальных районов и семи городских округов. Впервые в своей истории конкурс "Профессиональное признание" получил единую тему - "Моя библиотека будущего". В рамках очного тура участникам предстоит представить на суд жюри и защитить свою модель библиотеки будущего.

С презентацией в финале выступят пять библиотечных специалистов из Самары, Сызрани, Октябрьска, а также из Приволжского и Камышлинского муниципальных районов Самарской области. После презентации финалисты примут участие в публичных дебатах и обсудят представленные модели.

Победитель, выбранный компетентным жюри, получит почетный знак "Профессиональное признание" и сертификат на стажировку на базе одного из ведущих библиотечных учреждений Российской Федерации.

Организатор - Единая областная методическая служба библиотек Самарской области.