В Самаре пройдет финал областного конкурса "Профессиональное признание - 2017"

В конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки 27 сентября состоится очный тур и подведение итогов областного конкурса профмастерства библиотечных специалистов муниципальных и государственных библиотек региона "Профессиональное признание - 2017", сообщает пресс-служба библиотеки.
В этом году на конкурс поступило 26 работ из 11 муниципальных районов и семи городских округов. Впервые в своей истории конкурс "Профессиональное признание" получил единую тему - "Моя библиотека будущего". В рамках очного тура участникам предстоит представить на суд жюри и защитить свою модель библиотеки будущего.
С презентацией в финале выступят пять библиотечных специалистов из Самары, Сызрани, Октябрьска, а также из Приволжского и Камышлинского муниципальных районов Самарской области. После презентации финалисты примут участие в публичных дебатах и обсудят представленные модели.
Победитель, выбранный компетентным жюри, получит почетный знак "Профессиональное признание" и сертификат на стажировку на базе одного из ведущих библиотечных учреждений Российской Федерации.
Организатор - Единая областная методическая служба библиотек Самарской области.
Последние комментарии
а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?
Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.
Хорошее дело. Молодец Мишель, только из Франции и сразу в Самару!