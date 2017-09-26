В музее Алабина расскажут о культурной жизни Самары в 1917 году

В читальном зале библиотеки музея им. Алабина 27 сентября в 16:30 состоится лекция "Культурная жизнь Самары в 1917 году". Лекция пройдет в рамках проведения цикла публичных лекций самарских ученых "Революционные трансформации" к 100-летию Революции 1917 г., сообщает пресс-служба СОИКМ.

В лекции будут освещены вопросы работы кинематографа, театра, художественных выставок, просветительских и научных обществ на территории Самары в условиях революционного процесса 1917 г. Слушатели узнают, каким образом революционные события повлияли на репертуар и содержание культурно-развлекательных программ, творческую активность самарцев. Лектор - Екатерина Семенова, доктор исторических наук. Стоимость билета для посетителей - 50 рублей.