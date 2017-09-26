В Самаре прошел молодежный фестиваль инклюзивного творчества "Мы - талантливы"

В Самарской областной юношеской библиотеке прошел VII Областной молодежный фестиваль инклюзивного творчества "Мы - талантливы".

Гости фестиваля смогли посетить мастер-классы по вязанию и макраме, выжиганию по ткани, изготовлению глиняных изделий, пройти полосу препятствий вслепую и даже стать участниками квеста. На протяжении всего времени работы интерактивных площадок ребята могли проголосовать за понравившуюся площадку.

Концертная программа включила в себя творческие номера и выступления читателей библиотеки и гостей праздника. Продолжением фестиваля стало награждение участников и наиболее интересных и ярких площадок.

Все желающие смогли ознакомиться с информационным стендом "Доступная библиотека", на котором был представлен обзор мероприятий, проходящих в юношеской библиотеке в рамках программы.

Весь день для гостей фестиваля работали красочные фотозоны.