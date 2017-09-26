В Самаре прошел молодежный фестиваль инклюзивного творчества "Мы - талантливы"

В Самарской областной юношеской библиотеке прошел VII Областной молодежный фестиваль инклюзивного творчества "Мы - талантливы".
Гости фестиваля смогли посетить мастер-классы по вязанию и макраме, выжиганию по ткани, изготовлению глиняных изделий, пройти полосу препятствий вслепую и даже стать участниками квеста. На протяжении всего времени работы интерактивных площадок ребята могли проголосовать за понравившуюся площадку.
Концертная программа включила в себя творческие номера и выступления читателей библиотеки и гостей праздника. Продолжением фестиваля стало награждение участников и наиболее интересных и ярких площадок.
Все желающие смогли ознакомиться с информационным стендом "Доступная библиотека", на котором был представлен обзор мероприятий, проходящих в юношеской библиотеке в рамках программы.
Весь день для гостей фестиваля работали красочные фотозоны.
Последние комментарии
а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?
Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.
Хорошее дело. Молодец Мишель, только из Франции и сразу в Самару!