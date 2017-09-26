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Ипотечный портфель ВТБ24 в Тольятти превысил 3 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам января-августа 2017 г. ВТБ24 в Тольятти выдал почти 450 ипотечных кредитов на сумму 553 млн рублей, что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Ипотечный портфель на 1 сентября составил 3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6%.

За 8 месяцев 2017 г. более 65 жителей Тольятти оформили в ВТБ24 ипотеку на покупку строящегося жилья. Объем кредитования составил 86 млн рублей, что почти сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года.

Более 75% ипотечных кредитов в январе-августе ВТБ24 в Тольятти выдал на приобретение готового жилья. Объем сделок на вторичном рынке увеличился в 1,4 раза по сравнению с 2016 г. За 8 месяцев текущего года было оформлено 333 ипотечных кредитов на сумму 417 млн рублей. Почти на 11% - до 1,3 млн рублей вырос средний чек кредита на вторичное жилье.

По словам управляющего ВТБ24 в Тольятти Максима Папкова, в этом году особую актуальность среди тольяттинцев приобретает программа рефинансирования ипотеки, так как позволяет не только получить более низкую ставку по кредиту, но и значительно уменьшить размер платежа, сократить или увеличить срок кредита. "За первые 8 месяцев на рефинансирование ипотеки мы выдали почти 50 кредитов на сумму 50,6 млн рублей, - отметил Максим Папков. - Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период данной программой воспользовался только один человек".

Рефинансирование в ВТБ24 сегодня осуществляется по ставке от 9,7% годовых. Кредит на покупку готового жилья можно оформить в банке по ставке от 9,5%, новостройки - от 9,7%.

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