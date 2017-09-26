В чем заключаются трудовые права фрилансеров

Трудовая деятельность на удаленной основе сегодня пользуется большой популярностью. Многим нравится не привязывать себя к определенному месту работы, а для людей с ограниченными возможностями такая форма трудовых взаимоотношений - настоящее спасение. О юридических особенностях оформления подобных взаимоотношений между работником и нанимателем рассказывает старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Русских.

- Часто работодатели не утруждают себя официальным трудоустройством удаленных сотрудников. Тем не менее трудовая деятельность дистанционных работников регулируется трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 Трудового кодекса РФ. Такие трудовые взаимоотношения оформляются трудовым договором, который можно заключить путем обмена электронными документами - в случае, если встретиться с работодателем лично нет возможности. При этом перечень документов, представляемых работодателю при трудоустройстве дистанционным работником, не отличается от общеустановленного статьей 65 ТК РФ. Экземпляр договора в бумажном виде работодатель обязан направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением не позднее трех календарных дней со дня заключения договора.

Так как дистанционная работа предполагает обмен электронной документацией между работодателем и сотрудником, к данным отношениям применяется Ффедеральный закон "Об электронной подписи". Но, как и в других видах трудовых отношений, удаленный работник имеет право на:

В Трудовом кодексе также имеет место быть такое понятие, как "надомная работа", которое несколько отличается от так называемой "удаленки". В первую очередь надомник выполняет работу в определенном месте, которое указано в трудовом договоре. Это может быть, скажем, дом, квартира, дача. Дистанционный сотрудник определяет рабочее место самостоятельно, не фиксируя его в трудовом договоре. При оформлении на работу надомника нужно ориентироваться на общие правила, прописанные в Трудовом кодексе. Например, для надомного работника заводят и ведут трудовую книжку. А вот на дистанционного сотрудника такую книжку можно не оформлять и записи в нее можно не вносить.

Как правило, для надомной работы характерен ручной труд, для дистанционной - интеллектуальный. Трудовой договор дистанционный работник также может заключить без личного присутствия в организации. Надомный работник должен ознакомиться этими документами под роспись.

Во время трудовой деятельности надомник использует материалы и оборудование, полученные от работодателя, дистанционный - приобретенные за свой счет. Тем не менее в трудовой договор с удаленным работником могут быть включены условия и порядок компенсации стоимости материалов и аренды оборудования (или иные расходы).

Для надомных работников работодатель должен обеспечить безопасные условия труда в полном объеме, для дистанционных - работодатель обязан только соблюдать порядок учета несчастных случаев и ознакомлять работника с требованиями охраны труда при работе с оборудованием. Работодатель вправе посещать рабочее место надомника. В случае же с "удаленкой" это не представляется возможным.

Чтобы обезопасить себя от мошенников при удаленном трудоустройстве, необходимо в первую очередь требовать заключения трудового договора в письменной форме. Не будет лишним проверить информацию о работодателе в Интернете, СМИ и системе "Спартак", почитать отзывы. В трудовом договоре необходимо конкретно описать, какие именно работы вы будете выполнять, а также условия ее приема и оплаты.

При расторжении трудового договора с дистанционным сотрудником работодатель, согласно статье 312.5 Трудового кодекса РФ, обязан не ограничиваться уведомлением работника в виде электронного распоряжения, но и направить работнику копию приказа по почте заказным письмом с уведомлением.