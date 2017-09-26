На Волге под Новокуйбышевском спасли трех рыбаков с полузатопленной лодки

Во вторник, 26 сентября, рано утром в русле реки Волги около острова Ермаково в сложную ситуацию попали три 78-летних рыбака на мотолодке "Прогресс-2", которая в результате нарушения герметичности корпуса набрала забортной воды, а установленный на ней мотор не заводился, сообщили в ПСС по Самарской области.
Поскольку самостоятельно покинуть лодку не представлялось возможным, рыбаки обратились за помощью к спасателям.
В 6:25 им на помощь от спасательной станции Новокуйбышевска на катере отправились два спасателя.
Прибыв на место происшествия, они мотопомпой откачали из полузатопленной лодки воду. Затем "Прогресс-2" с судоводителем отбуксировали до правого берега Волги, где их ожидал для транспортировки автомобиль.
Еще двоих рыбаков спасатели доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь им не потребовалась. В 10:45 спасательные работы были окончены.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат