На Волге под Новокуйбышевском спасли трех рыбаков с полузатопленной лодки

Во вторник, 26 сентября, рано утром в русле реки Волги около острова Ермаково в сложную ситуацию попали три 78-летних рыбака на мотолодке "Прогресс-2", которая в результате нарушения герметичности корпуса набрала забортной воды, а установленный на ней мотор не заводился, сообщили в ПСС по Самарской области.

Поскольку самостоятельно покинуть лодку не представлялось возможным, рыбаки обратились за помощью к спасателям.

В 6:25 им на помощь от спасательной станции Новокуйбышевска на катере отправились два спасателя.

Прибыв на место происшествия, они мотопомпой откачали из полузатопленной лодки воду. Затем "Прогресс-2" с судоводителем отбуксировали до правого берега Волги, где их ожидал для транспортировки автомобиль.

Еще двоих рыбаков спасатели доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь им не потребовалась. В 10:45 спасательные работы были окончены.