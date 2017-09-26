Ксения Власова: "Нужно как можно раньше начинать задумываться о своем здоровье"

На самом берегу Волги, в живописной лесной зоне расположился санаторий "Можайский". О том, какие услуги он оказывает и почему некоторые отдыхающие на протяжении многих лет предпочитают проводить свой отпуск именно здесь, рассказала руководитель учреждения Ксения Власова.
- С какими заболеваниями люди приезжают в "Можайский"? Насколько мне известно, в лечении вы используете в том числе собственную минеральную воду?
- Это действительно так. Минеральная вода добывается из скважины, расположенной на территории санатория, с глубины 144 м. По своему химическому составу она не уступает водам мировых курортов и весьма эффективна в комплексной терапии при лечении болезни почек, гастроэнтерологических заболеваний. Также она помогает снижать уровень сахара в крови, что позволяет нам принимать больных с некоторыми формами диабета. Приезжают к нам и пациенты с другими заболеваниями - например, с проблемами опорно-двигательного аппарата. Это люди, уже прошедшие амбулаторное лечение и нуждающиеся в дальнейшем поддержании состояния.
- "Можайский" широко известен своими высококвалифицированными врачами…
- Среди наших врачей - гастроэнтеролог высшей категории Тамара Николаевна Фильберт, хорошо известная в Самаре и за ее пределами. Многие пациенты приезжают именно к ней. Также у нас работает врач высшей категории Галина Николаевна Житина, которая имеет сертификат китайской медицины и среди прочих методов в лечении неврологических болезней применяет рефлексотерапию. Еще у нас очень хорошие гинекологи-эндокринологи, которые лечат в том числе эндокринологическое бесплодие.
- Почему отдыхающие выбирают санаторий "Можайский"?
- Помимо квалифицированных врачей, у нас еще есть климатолечение: обширная территория с вековыми дубами, особенности местного климата, рядом Волга, поют птицы, прыгают белочки… Когда вы попадаете в такое тихое место, уже само это настраивает на здоровье. Мы гордимся тем, что у нас есть отдыхающие, которые приезжают к нам каждый год на протяжении многих лет. Помимо современной лечебной базы и природных особенностей, их привлекает хорошее обслуживание, отношение к отдыхающим. Здесь работает стабильный коллектив, который не позволяет себе шероховатостей в отношении гостей. Кроме того, у нас не очень большой номерной фонд (санаторий может принять максимум 140 человек), и это позволяет говорить о персональном сервисе. У нас нет огромного количества отдыхающих, и за счет этого сотрудники санатория знают каждого нашего гостя и имеют возможность уделить ему столько внимания, сколько необходимо. Для многих отдыхающих очень важна такая камерная атмосфера с теплым, душевным подходом. Кроме того, здесь вы не увидите очередей - в "Можайском" хорошо работает система распределения пациентов, что тоже нравится гостям.
- Вы предлагаете какие-то профилактические программы?
- Конечно, и их достаточно много. Весьма востребована, например, программа "Релакс", которая может быть рассчитана на любое количество дней. За пять дней можно получить достаточное количество процедур, чтобы отключиться от безумного ритма жизни, существующего в пяти километрах от санатория, восстановить нервную систему и эмоциональный фон. Жизнь современного человека полна стрессов, поэтому такие короткие передышки нам всем необходимы лет с 25-30. Вообще, я считаю, что нужно как можно раньше начинать задумываться о своем здоровье, не забывать о профилактике и хотя бы раз в полгода посещать санаторий. Родителям, возможно, будет интересна программа "Оздорови ребенка". Она направлена на улучшение самочувствия детей. Например, можно воспользоваться осенними каникулами, провести комплекс общеукрепляющих процедур и таким образом подготовить ребенка к зиме.
- Чтобы приехать в санаторий, нужно взять направление у своего лечащего врача?
- Есть два варианта. Можно заехать с санаторно-курортной картой, тогда пациент сразу приступает к полному курсу лечения. А можно оформить карту на месте при наличии действующей флюорографии, но это займет некоторое время, так что к процедурам можно будет приступить через день-два. Что же касается профилактических программ, то ничто не помешает пациенту сразу получать назначения, не имеющие противопоказаний.
- Сегодня очень популярны заезды выходного дня. "Можайский" предлагает такие?
- Безусловно. Такие программы рассчитаны с вечера четверга до вечера воскресенья и не подразумевают лечебных процедур, а только прогулки, бассейн, сауну, возможность отдохнуть и поухаживать за собой. Такой небольшой релакс-отдых.
- Какие еще услуги предлагает "Можайский"?
- В июле мы подтвердили свою лицензию на медицинскую деятельность и несколько ее расширили. Теперь у нас есть возможность оказывать услуги дневного стационара, вести прием амбулаторных больных. В частности, у нас можно получить консультацию узкого специалиста, сдать анализы, получить назначение, при необходимости продолжить санаторно-курортное лечение. Хочется отметить, что некоторая удаленность от города диктует определенные условия в плане формирования цены.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!