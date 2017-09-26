Ксения Власова: "Нужно как можно раньше начинать задумываться о своем здоровье"

На самом берегу Волги, в живописной лесной зоне расположился санаторий "Можайский". О том, какие услуги он оказывает и почему некоторые отдыхающие на протяжении многих лет предпочитают проводить свой отпуск именно здесь, рассказала руководитель учреждения Ксения Власова.

- С какими заболеваниями люди приезжают в "Можайский"? Насколько мне известно, в лечении вы используете в том числе собственную минеральную воду?

- Это действительно так. Минеральная вода добывается из скважины, расположенной на территории санатория, с глубины 144 м. По своему химическому составу она не уступает водам мировых курортов и весьма эффективна в комплексной терапии при лечении болезни почек, гастроэнтерологических заболеваний. Также она помогает снижать уровень сахара в крови, что позволяет нам принимать больных с некоторыми формами диабета. Приезжают к нам и пациенты с другими заболеваниями - например, с проблемами опорно-двигательного аппарата. Это люди, уже прошедшие амбулаторное лечение и нуждающиеся в дальнейшем поддержании состояния.

- "Можайский" широко известен своими высококвалифицированными врачами…

- Среди наших врачей - гастроэнтеролог высшей категории Тамара Николаевна Фильберт, хорошо известная в Самаре и за ее пределами. Многие пациенты приезжают именно к ней. Также у нас работает врач высшей категории Галина Николаевна Житина, которая имеет сертификат китайской медицины и среди прочих методов в лечении неврологических болезней применяет рефлексотерапию. Еще у нас очень хорошие гинекологи-эндокринологи, которые лечат в том числе эндокринологическое бесплодие.

- Почему отдыхающие выбирают санаторий "Можайский"?

- Помимо квалифицированных врачей, у нас еще есть климатолечение: обширная территория с вековыми дубами, особенности местного климата, рядом Волга, поют птицы, прыгают белочки… Когда вы попадаете в такое тихое место, уже само это настраивает на здоровье. Мы гордимся тем, что у нас есть отдыхающие, которые приезжают к нам каждый год на протяжении многих лет. Помимо современной лечебной базы и природных особенностей, их привлекает хорошее обслуживание, отношение к отдыхающим. Здесь работает стабильный коллектив, который не позволяет себе шероховатостей в отношении гостей. Кроме того, у нас не очень большой номерной фонд (санаторий может принять максимум 140 человек), и это позволяет говорить о персональном сервисе. У нас нет огромного количества отдыхающих, и за счет этого сотрудники санатория знают каждого нашего гостя и имеют возможность уделить ему столько внимания, сколько необходимо. Для многих отдыхающих очень важна такая камерная атмосфера с теплым, душевным подходом. Кроме того, здесь вы не увидите очередей - в "Можайском" хорошо работает система распределения пациентов, что тоже нравится гостям.

- Вы предлагаете какие-то профилактические программы?

- Конечно, и их достаточно много. Весьма востребована, например, программа "Релакс", которая может быть рассчитана на любое количество дней. За пять дней можно получить достаточное количество процедур, чтобы отключиться от безумного ритма жизни, существующего в пяти километрах от санатория, восстановить нервную систему и эмоциональный фон. Жизнь современного человека полна стрессов, поэтому такие короткие передышки нам всем необходимы лет с 25-30. Вообще, я считаю, что нужно как можно раньше начинать задумываться о своем здоровье, не забывать о профилактике и хотя бы раз в полгода посещать санаторий. Родителям, возможно, будет интересна программа "Оздорови ребенка". Она направлена на улучшение самочувствия детей. Например, можно воспользоваться осенними каникулами, провести комплекс общеукрепляющих процедур и таким образом подготовить ребенка к зиме.

- Чтобы приехать в санаторий, нужно взять направление у своего лечащего врача?

- Есть два варианта. Можно заехать с санаторно-курортной картой, тогда пациент сразу приступает к полному курсу лечения. А можно оформить карту на месте при наличии действующей флюорографии, но это займет некоторое время, так что к процедурам можно будет приступить через день-два. Что же касается профилактических программ, то ничто не помешает пациенту сразу получать назначения, не имеющие противопоказаний.

- Сегодня очень популярны заезды выходного дня. "Можайский" предлагает такие?

- Безусловно. Такие программы рассчитаны с вечера четверга до вечера воскресенья и не подразумевают лечебных процедур, а только прогулки, бассейн, сауну, возможность отдохнуть и поухаживать за собой. Такой небольшой релакс-отдых.

- Какие еще услуги предлагает "Можайский"?

- В июле мы подтвердили свою лицензию на медицинскую деятельность и несколько ее расширили. Теперь у нас есть возможность оказывать услуги дневного стационара, вести прием амбулаторных больных. В частности, у нас можно получить консультацию узкого специалиста, сдать анализы, получить назначение, при необходимости продолжить санаторно-курортное лечение. Хочется отметить, что некоторая удаленность от города диктует определенные условия в плане формирования цены.