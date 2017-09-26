Кабаре-госпел-шоу из США The Harlem Musical Revue выступит Самаре

В Самарской филармонии 26 октября выступит кабаре-госпел-шоу из США - The Harlem Musical Revue, сообщает пресс-служба учреждения.

В программе - уникальный микс госпела, джаза, cоула, свинга, энергии танцевальных ритмов.

Группа гастролировала по всей Америке, Европе и Азии, а несколько лет назад совершила успешные гастроли по России с программой современного госпела. Папа Римский Иоанн Павел II высоко оценил голоса участников шоу The Harlem Musical Revue, услышав их выступление в Ватикане.

В Самаре со сцены прозвучат песни из репертуара Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Элвиса Пресли, Майкла Джексона, импровизации Дюка Эллингтона.