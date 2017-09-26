Продлен домашний арест экс-сотруднику ФСБ, фигурирующему в коррупционном деле чиновника Рубакова

Во вторник, 26 сентября, суд Самарского района продлил домашний арест теперь уже бывшему сотруднику УФСБ по Самарской области Максиму Докучаеву - до 27 октября, на период следствия. Об этом сообщили Волга Ньюс в пресс-службе суда.

Напомним, Максим Докучаев подпал под домашний арест в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ "Предложение посредничества во взяточничестве", возбужденного в отношении экс-руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова.

Рубаков был задержан 2 июня при получении 2,5 млн руб. (1,4 млн из которых были муляжом) от бывшего руководителя ГУП СО "Стройконтроль" Реналя Мязитова. По версии следствия, Рубаков обещал Мязитову передать деньги "дальше" и тем самым решить вопрос о привлечении Мязитова к уголовной ответственности по делу о незаконном получении субсидий за стройконтроль над объектами регионального значения.

Позже был задержан предполагаемый подельник Рубакова Докучаев. Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области, ведущие дело Рубакова, через суд добились домашнего ареста экс-фээсбэшника.

Уголовное дело в отношении Докучаева возбуждено также по статье УК РФ "Предложение посредничества во взяточничестве", пояснили Волга Ньюс в суде. Сейчас следствие продолжается.