Продлен домашний арест экс-сотруднику ФСБ, фигурирующему в коррупционном деле чиновника Рубакова

Во вторник, 26 сентября, суд Самарского района продлил домашний арест теперь уже бывшему сотруднику УФСБ по Самарской области Максиму Докучаеву - до 27 октября, на период следствия. Об этом сообщили Волга Ньюс в пресс-службе суда.
Напомним, Максим Докучаев подпал под домашний арест в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ "Предложение посредничества во взяточничестве", возбужденного в отношении экс-руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова.
Рубаков был задержан 2 июня при получении 2,5 млн руб. (1,4 млн из которых были муляжом) от бывшего руководителя ГУП СО "Стройконтроль" Реналя Мязитова. По версии следствия, Рубаков обещал Мязитову передать деньги "дальше" и тем самым решить вопрос о привлечении Мязитова к уголовной ответственности по делу о незаконном получении субсидий за стройконтроль над объектами регионального значения.
Позже был задержан предполагаемый подельник Рубакова Докучаев. Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области, ведущие дело Рубакова, через суд добились домашнего ареста экс-фээсбэшника.
Уголовное дело в отношении Докучаева возбуждено также по статье УК РФ "Предложение посредничества во взяточничестве", пояснили Волга Ньюс в суде. Сейчас следствие продолжается.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.