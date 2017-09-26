Чемпион мира по брейк-дансу из Самары: "Я стал первым танцором из России, победившим в сольной номинации"

Мастер спорта по гимнастике и известный далеко за пределами Самары танцор по ником Bboy FROG сделал, кажется, невозможное - выиграл чемпионат мира по брейк-дансу.

Соревнования "Hip Hop International world finals" проходили в США. Перед выступлением молодой человек принял участие в четвертом сезоне знаменитого шоу "Танцы" на телеканале "ТНТ", а до этого показал себя в "Танцах без правил" (ТНТ), "Минуте славы" (Первый канал), "Танцуют все" (СТБ). Корреспондент "Волга Ньюс" пообщался с одним из самых востребованных танцоров и тренеров города.

Денис Юров назначает встречу в перерыве между тренировками. Его график на неделю расписан по минутам: занятия с группами в Самаре и не только. Несмотря на час пик, он успевает "долететь" по пробкам до центра города за каких-то 15 минут. Объясняет, что привык: надо успеть все и везде, ведь после этой тренировки еще одна.

Ритм, без которого он уже не может жить. Ритм, в котором он себя уже давно и уютно чувствует, - закалка спортивного режима.

Мастер спорта по гимнастике уже одиннадцать лет как "взрывает" танцпол. За его сильными плечами - участие в крупных телепроектах федеральных каналов, победы на чемпионатах России с командами PIONER crew и Flyographers и чемпионате мира по брейк-дансу по версии HHI, теперь еще и абсолютный личный результат. Летом в Америке состоялся крупный чемпионат мира по уличным танцам "Hip Hop International world finals", где Денис Юров стал первым в номинации "брейк-данс".

- Мы с командой уже не в первый раз выступаем на этом соревновании и даже попадали в тройку лидеров. Я стал первым танцором из России, которому удалось победить в сольной номинации. Перед выступлением были долгие и усиленные тренировки, ну и, конечно же, сыграло роль везение. Вы только представьте: 80 стран-участников и 4000 танцоров! Сложно, но, как оказалось, возможно все, если захотеть!

- У тебя спортивное прошлое. Как из спорта получилось уйти в танцы?

- Я занимался гимнастикой, и когда понял, что надо двигаться куда-то дальше, пришла идея освоить брейк-данс. Тот, кто считает, что придет и научится всему за одно занятие - глубоко ошибается. Это долгий, очень долгий и сложный процесс. Надо уметь слушать музыку, классно двигаться, придумывать свои фишки и все это сочетать так, чтобы было круто. Танцевать учатся годами, а гимнастическая база действительно очень много дает в брейке.

- Не могу не спросить про твой ник.

- FROG в переводе - лягушка. Многие думают, что он появился из-за того, что я быстро двигаюсь, прыгаю и кручусь, но на самом деле нет. Дело было давно, мы с командой ехали на какое-то выступление, и мне в пути стало плохо. Я позеленел. Ребята из команды сказали: "Да ты зеленый, как лягушка!"

- Вы участвовали во многих известных телешоу: "Минута славы", "Танцуют все", "Танцы без правил" - а теперь снимаетесь в новом сезоне "Танцев" на ТНТ?

- Я пришел туда, чтобы победить. Мне сказали "да" Ольга Бузова и Сергей Светлаков, а вот Мигель - не сразу. Возможно, он ожидал чего-то большего. Но я намерен бороться до конца.

- Каковы танцоры в обычной жизни?

- Люди как люди, все со своими странностями, только вот пританцовывают иногда. Я тоже иногда начинаю двигаться под какой-нибудь трек, когда еду в машине.

- Есть ли у тебя специальная диета?

- Я ем сладкое, обожаю его. Не люблю, пожалуй… огурцы. Вообще их никогда не ем.

- У тебя красивая фигура, эффектная внешность, харизма, федеральные эфиры - словом, все то, от чего девушки обычно в восторге. Много ли поклонниц?

- Честно скажу, что не знаю и никогда не задумывался над этим. У меня есть супруга, и я ее очень люблю.

- Ты уже чемпион мира, что дальше?

- Дальше тренировки и все как всегда. Занятия с учениками, участие в новых интересных шоу, чемпионаты и соревнования - да куча всего еще. Я рад, что я в танцах.