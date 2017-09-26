Волжский русский народный хор открыл 66-й концертный сезон

В Театре оперы и балета 25 сентября Волжский русский народный хор представил концертную программу, посвященную открытию 66-го концертного сезона, сообщает пресс-служба коллектива.

Оркестр народных инструментов "Виртуозы Самары" открыл концерт "увертюрой на русскую тему". Впервые артистами Волжского хора были исполнены народные песни, сложенные в годы Великой Отечественной войны - "Ты стояла молча у вокзала", "Вьется, вьется вдаль моя дороженька". Артисты также порадовали зрителей легендарными произведениями в обработке заслуженного деятеля искусств РСФСР Петра Милославова: "Ах, ты степь широкая", исполнявшаяся a capella; "Есть на Волге утес". Исполнили произведения композитора, народного артиста СССР Григория Пономаренко "Тополя", "Белый снег", "Я лечу над Россией" и другие.

Большим успехом у зрителей пользовались и сольные номера - "Катюша" в исполнении гармониста Дмитрия Данилина, "Русский вальс" в исполнении солиста Станислава Иванова, очаровавшего зал великолепным баритоном.

По традиции, в программе, посвященный открытию концертного сезона, вместе с Волжским народным хором выступил детский народный хор "Голоса России" под руководством заслуженного работника культуры РФ Лидии Фечиной (п. Суходол Сергиевского района). Дети с богатой голосовой природой радовали зрителей лирическими произведениями и шуточно-игровыми песнями.