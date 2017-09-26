Самарские дзюдоистки выиграли командное первенство ПФО до 18 лет

В Чебоксарах 24 сентября завершилось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В последний день проходила командная борьба, в которой самарские дзюдоистки завоевали первое место.

В составе команды Самара-2 боролись Анастасия Хвостова (в/к 40 кг, тренер С.А.Гуничев), Малика Осмаева (в/к 48 кг, тренер Э.А.Антонян), Мария Чернышева (в/к 52 кг, тренер А.А.Сараева), Анна Астафьева (в/к 57 кг, тренер В.В.Киргизов), Алика Никифорова (в/к 57 кг, тренер С.М.Мордвинов), Евгения Павлова (в/к 63 кг, тренер С.В.Герасимов), Анастасия Елкина (в/к 70 кг, тренер А.Н.Ермолаев), Мария Иванова (в/к 70+ кг).

Первая встреча у сборной региона была с башкирками. "Начало было сложным, команда проигрывала 3:0, но настрой был только на победу, и в последующих схватках девочки не оставили ни единого шанса соперницам, одержав досрочные победы. В итоге 5:3", - рассказала старший тренер сборных команд девушек до 18 лет Анна Сараева.



В полуфинале наши дзюдоистки боролись со спортсменками из Нижнего Новогорода. Счет оказался равным, и команды тянули жребий - в каких весовых категориях провести повторные встречи. В результате решающая схватка проходила в категории 70+ кг, и самарчанка Мария Иванова чистым броском вывела команду в финал.

Здесь самарская команда встретилась со своими давними соперницами из Перми. "Счет открыла Анастасия Хвостова в первой же атаке красивейшим броском на иппон. Второе победное очко принесла Алика Никифорова, которой пришлось выступать на категорию выше из-за травмы подруги по команде, - не скрывала эмоций Анна Сараева, - Евгения Павлова провела два броска. Анастасия Елкина уверенно взяла реванш над соперницей, которой проигрывала не один раз. А окончательную точку поставила Мария Иванова". В итоге счет в финале - 5:3 и золото командных соревнований.



Женская команда "Самара-1" заняла пятое место, с таким же результатом выступила сборная юношей, сообщает министерство спорта Самарской области.