Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию возглавил Леонид Коваленко

Новым генеральным директором АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (входит в структуру ПАО "НК "Роснефть") назначен Леонид Коваленко. Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщили в пресс-службе АО "ННК".

По официальной информации, Леонид Коваленко окончил Омский политехнический институт, имеет стаж работы на крупных предприятиях нефтегазовой отрасли более 20 лет, в том числе и на руководящих должностях.

Сергей Гильмутдинов, до настоящего времени возглавлявший АО "ННК", продолжит работу в центральном аппарате управления НК "Роснефть".