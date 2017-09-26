Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию возглавил Леонид Коваленко

Новым генеральным директором АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (входит в структуру ПАО "НК "Роснефть") назначен Леонид Коваленко. Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщили в пресс-службе АО "ННК".
По официальной информации, Леонид Коваленко окончил Омский политехнический институт, имеет стаж работы на крупных предприятиях нефтегазовой отрасли более 20 лет, в том числе и на руководящих должностях.
Сергей Гильмутдинов, до настоящего времени возглавлявший АО "ННК", продолжит работу в центральном аппарате управления НК "Роснефть".
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