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Нефтехимия ТЭК

Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию возглавил Леонид Коваленко

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым генеральным директором АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (входит в структуру ПАО "НК "Роснефть") назначен Леонид Коваленко. Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщили в пресс-службе АО "ННК".

Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию возглавил Леонид Коваленко Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию возглавил Леонид Коваленко
Фото: предоставлено "ННК"

По официальной информации, Леонид Коваленко окончил Омский политехнический институт, имеет стаж работы на крупных предприятиях нефтегазовой отрасли более 20 лет, в том числе и на руководящих должностях.

Сергей Гильмутдинов, до настоящего времени возглавлявший АО "ННК", продолжит работу в центральном аппарате управления НК "Роснефть".

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