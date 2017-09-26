В областной детской библиотеке пройдет встреча с писателем Владимиром Борисовым

В Самарской областной детской библиотеке 1 октября состоится встреча с писателем Владимиром Борисовым, сообщает пресс-служба учреждения.

С 1 по 3 октября автор встретится с ребятами в библиотеках, школах и детских садах Самары и губернии.

В читальном зале Областной детской библиотеки 1 октября в 12:00 пройдет встреча с читателями в возрасте от 4 до 6 лет и их родителями, а в 14:00 - с ребятами от 7 лет.