В областной детской библиотеке пройдет встреча с писателем Владимиром Борисовым

В Самарской областной детской библиотеке 1 октября состоится встреча с писателем Владимиром Борисовым, сообщает пресс-служба учреждения.
С 1 по 3 октября автор встретится с ребятами в библиотеках, школах и детских садах Самары и губернии.
В читальном зале Областной детской библиотеки 1 октября в 12:00 пройдет встреча с читателями в возрасте от 4 до 6 лет и их родителями, а в 14:00 - с ребятами от 7 лет.
Владимир Борисов - поэт, который пишет стихи для детей. Он - автор более чем 200 книг ("Веселый букварь", "Царь град", "Самая лучшая мама", "Веселый зоопарк", "Песенка кузнечика"), сценариев для телевизионной передачи "Тысяча и одно слово", ведущий литературной гостиной театра детской книги "Волшебная лампа". В сотрудничестве с композиторами Владимиром Морозовым и Григорием Гладковым Борисовым написаны тексты для песен, мюзикла "Волшебное кольцо", либретто к опере "Тутта Карлссон".