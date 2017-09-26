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Машиностроение Экономика и бизнес

В "Экспо-Волге" открылась международная выставка-форум "Промышленный салон. Металлообработка 2017"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 сентября в выставочной компании "Экспо-Волга" состоялось открытие 16-й выставки-форума "Промышленный салон. Металлообработка". Проект проводится при поддержке Пправительства Самарской области, администрации городского округа Самары, Союза машиностроителей России, общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Значение выставки подтверждено знаком Российского союза выставок и ярмарок.

Мероприятие собрало на одной площадке порядка 80 экспонентов из нескольких стран мира: России, Швейцарии, Чешской Республики, Германии, Японии, Украины. Отдельно по инициативе правительства Самарской области на коллективном стенде будут представлены местные компании. Под эгидой Центра инновационного развития и кластерных инициатив коллективным стендом представят свои разработки инновационные предприятия Самарской области. Участники привезли на выставку различное оборудование, включая фрезерные и токарные центры, трубогибы, роботы FANUC, прутковые автоматы, компрессоры, инструмент и многое другое.

26-28 сентября в рамках выставки с активной деловой программой выступит РКЦ "Прогресс", особенно интересной станет трехдневная конференция "Современные решения для организации и внедрения эффективной стратегии ТОиР оборудования с ЧПУ по фактическому техническому состоянию с прогнозированием надежности".

Все посетители выставки имеют возможность пообщаться с авторитетными российскими и зарубежными экспертами в области ТОиР, которые поделятся своим опытом, представят свои практические кейсы с набором рекомендаций по применению технологий и познакомятся с новинками промышленного оборудования и технологий. Только 26 сентября Самарская областная клиническая станция переливания крови совместно с Союзом машиностроителей России проводит акцию "День донора". Поддержать проект может любой желающий.

Мы будем рады видеть вас в ВК "Экспо-Волга" (ул. Мичурина, 23а).

Время работы выставки-форума: 26 и 27 сентября с 10:00 до 18:00 и 28 сентября с 10:00 до 16:00.

Машиностроение №1

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