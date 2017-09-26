Аварийный дом на Вилоновской,4 снесут до конца года

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика, который выполнит работы по сносу многоквартирного дома, расположенного в Ленинском районе по адресу ул. Вилоновская, 4. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно опубликованным документам, дом был признан аварийным и подлежащим сносу в августе 2011 года. В 2013 г. было принято постановление облправительства о выделении средств Резервного фонда губернатора для софинансирования переселения жителей аварийного дома, сноса здания и приобретения жильцам других жилых помещений. Начальная максимальная цена контракта на снос здания — 2,2 млн рублей. Подрядчика должны определить 9 октября. Срок выполнения работ — в течение 21 календарного дня со дня заключения контракта.